Беглов внёс изменения в документы по организации детского отдыха в новогодние каникулы

Согласно документу, в Петербурге продлевают ограничение на предоставление услуг по нестационарному отдыху в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, которые осуществляют туристско-краеведческие и спортивные мероприятия.
Все организации, принимающие на отдых детей и молодежь из Петербурга, обязаны соответствовать действующим санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам.
При этом дети-инвалиды и их сопровождающие смогут отдыхать как в санаторно-курортных организациях, так и в организациях отдыха и оздоровления.
Детям льготников разрешено отдыхать не только в Петербурге и Ленобласти, но и на всей территории России.
Также вводятся новые виды отдыха для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в части реализации в лагерях мероприятий по социальной адаптации.
В то же время сохраняется требование о возможной загрузке детских лагерей не более чем на 75%.
Ранее «Фонтанка» писала, что в Минпросвещения не планируют продлевать каникулы для российских школьников. Предполагается, что они, как изначально и планировалось, продлятся до 9 января.