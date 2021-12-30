Беглов внёс изменения в документы по организации детского отдыха в новогодние каникулы

Согласно документу, в Петербурге продлевают ограничение на предоставление услуг по нестационарному отдыху в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, которые осуществляют туристско-краеведческие и спортивные мероприятия.



Все организации, принимающие на отдых детей и молодежь из Петербурга, обязаны соответствовать действующим санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам.



При этом дети-инвалиды и их сопровождающие смогут отдыхать как в санаторно-курортных организациях, так и в организациях отдыха и оздоровления.

