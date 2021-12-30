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Беглов внёс изменения в документы по организации детского отдыха в новогодние каникулы

В Петербурге внесены изменения в постановление городского правительства, касающееся организации детского отдыха в период новогодних каникул. Соответствующий документ 30 декабря подписал губернатор Александр Беглов.

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Согласно документу, в Петербурге продлевают ограничение на предоставление услуг по нестационарному отдыху в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, которые осуществляют туристско-краеведческие и спортивные мероприятия.

Все организации, принимающие на отдых детей и молодежь из Петербурга, обязаны соответствовать действующим санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам.

При этом дети-инвалиды и их сопровождающие смогут отдыхать как в санаторно-курортных организациях, так и в организациях отдыха и оздоровления.

Детям льготников разрешено отдыхать не только в Петербурге и Ленобласти, но и на всей территории России.

Также вводятся новые виды отдыха для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в части реализации в лагерях мероприятий по социальной адаптации.

В то же время сохраняется требование о возможной загрузке детских лагерей не более чем на 75%.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Минпросвещения не планируют продлевать каникулы для российских школьников. Предполагается, что они, как изначально и планировалось, продлятся до 9 января.

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