В Минпросвещения не планируют продлевать каникулы для российских школьников

Как сообщает 30 декабря ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения, причин для незамедлительных федеральных мер в системе образования из-за COVID-19 на данный момент не требуется. За последнюю неделю карантинные меры применялись только в восьми школах, а закрытие классов и перевод на «дистант» затронули менее 0,9% учащихся.



В ведомстве добавили, что решения по срокам каникул регионы принимают самостоятельно, исходя из эпидемиологической ситуации в каждом конкретном месте.



Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой продлить зимние каникулы для школьников из-за ситуации с коронавирусом на неделю — до 16 января 2022 года включительно. Выходные дни для учащихся стартовали 29 декабря, они продлятся до 9 января.

