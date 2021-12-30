FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-8°C/Завтра: 0
73.65р83.20р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихАдвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

В Минпросвещения не планируют продлевать каникулы для российских школьников

В Министерстве просвещения РФ не планируют продлевать школьные каникулы из-за ситуации с коронавирусом. Острых вспышек заболевания ковидом, добавили в ведомстве, в учебных заведениях России сегодня нет.

0
Печать

Как сообщает 30 декабря ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения, причин для незамедлительных федеральных мер в системе образования из-за COVID-19 на данный момент не требуется. За последнюю неделю карантинные меры применялись только в восьми школах, а закрытие классов и перевод на «дистант» затронули менее 0,9% учащихся.

В ведомстве добавили, что решения по срокам каникул регионы принимают самостоятельно, исходя из эпидемиологической ситуации в каждом конкретном месте.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой продлить зимние каникулы для школьников из-за ситуации с коронавирусом на неделю — до 16 января 2022 года включительно. Выходные дни для учащихся стартовали 29 декабря, они продлятся до 9 января.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний