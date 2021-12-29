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В Госдуме просят продлить школьные каникулы до 16 января из-за COVID-19

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Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой продлить зимние школьные каникулы на неделю из-за ситуации с коронавирусом.

«С целью недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки и нарушения образовательного процесса прошу вас рассмотреть возможность продления каникул для школьников на неделю — до 16 января 2022 года включительно», — цитирует 29 декабря запрос Лантратовой РИА Новости.

Также она предлагает рассмотреть возможность компенсации пропущенных занятий в дальнейшие периоды для выполнения учебного плана.

Зимние каникулы для школьников начались 29 декабря. Они продлятся 12 дней — до 9 января.

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Комментарии (8)

Danik
Народ без голосования просит отправить Думу на бессрочные каникулы!
Пусть не возращаются от семей. Пусть живут в своих лондонах и флоридах.
VVM1962
пора вообще обучение запретить, дураками легче управлять.
Swebaka
Интересно, на какие это свободные дни можно перенести темы? На воскресенья? Или на весь июнь? Ну, тогда и февраль можно гулять...
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