В Госдуме просят продлить школьные каникулы до 16 января из-за COVID-19

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой продлить зимние школьные каникулы на неделю из-за ситуации с коронавирусом.



«С целью недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки и нарушения образовательного процесса прошу вас рассмотреть возможность продления каникул для школьников на неделю — до 16 января 2022 года включительно», — цитирует 29 декабря запрос Лантратовой РИА Новости.



Также она предлагает рассмотреть возможность компенсации пропущенных занятий в дальнейшие периоды для выполнения учебного плана.

