Мелкие хулиганы, любители выпить и алиментщики почистят Лугу от снега

Правонарушители, уклоняющиеся от уплаты штрафов, в Лужском районе Ленобласти будут работать на благо общества. По инициативе полиции Луги они занялись благоустройством города, например, убирают снег.



Как сообщает 30 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по предложению руководства ОМВД России по Лужскому району вместе с районной администрацией и службой судебных приставов было решено назначать правонарушителям, которые уклоняются от уплаты административных штрафов, редко применяемое наказание в виде обязательных работ. «Уклонисты» будут выполнять общественную работу по благоустройству Луги, что особенно актуально зимой.