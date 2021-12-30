Мелкие хулиганы, любители выпить и алиментщики почистят Лугу от снега

Правонарушители, уклоняющиеся от уплаты штрафов, в Лужском районе Ленобласти будут работать на благо общества. По инициативе полиции Луги они занялись благоустройством города, например, убирают снег.
Как сообщает 30 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по предложению руководства ОМВД России по Лужскому району вместе с районной администрацией и службой судебных приставов было решено назначать правонарушителям, которые уклоняются от уплаты административных штрафов, редко применяемое наказание в виде обязательных работ. «Уклонисты» будут выполнять общественную работу по благоустройству Луги, что особенно актуально зимой.
«За неделю профилактической работы лужские полицейские установили 40 местных жителей, которые, будучи привлеченными к административной ответственности за правонарушения, уклоняются от уплаты назначенных штрафов. Как правило, это мелкие хулиганы, любители употреблять алкоголь в общественных местах и нерадивые отцы, не желающие платить алименты», — рассказали в главке. В отношении этих граждан дополнительно возбудили административные дела за уклонение от исполнения административного наказания (статья 20.25 КоАП РФ).
Летом этого года в Тосненском районе Ленобласти осужденных на обязательные работы привлекли к борьбе с борщевиком. Как правило, косить вредный сорняк отправлялись алиментщики и пьяные водители.