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После утреннего затишья в Петербург вернулись 7-балльные пробки

Петербургские дороги, постояв свободными в первой половине дня 30 декабря, снова обрастают пробками. В третьем часу дня загруженность городских улиц составила 7 баллов. Это на 1 балл больше обычного показателя для середины дня в четверг.

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По данным «Яндекс.Пробок», плотнее всего сейчас на Садовой улице, между набережной Мойки и метро «Садовая», — там затор в обе стороны. Также напряженная дорожная ситуация в районе площади Восстания, особенно плотно на Староневском и Лиговском в сторону площади.

На Московском проспекте наблюдается пробка на пересечении с Благодатной улицей. У метро «Лесная» стоит Кантемировская улица. Несколько заторов наблюдаются на проспекте Энгельса, а на Выборгском шоссе пробка в районе Парголово. На севере КАД собрался 4-километровый затор на внешнем кольце от проспекта Культуры до проспекта Энгельса.

Утром 30 декабря дороги Петербурга были по-выходному пусты — всего 3 балла. Это на 1 балл меньше, чем было накануне, и на 3 балла меньше обычного. Днем ситуация стала уже более привычной, а к 15 часам ожидаются 8 баллов.

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