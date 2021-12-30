После утреннего затишья в Петербург вернулись 7-балльные пробки

По данным «Яндекс.Пробок», плотнее всего сейчас на Садовой улице, между набережной Мойки и метро «Садовая», — там затор в обе стороны. Также напряженная дорожная ситуация в районе площади Восстания, особенно плотно на Староневском и Лиговском в сторону площади.



На Московском проспекте наблюдается пробка на пересечении с Благодатной улицей. У метро «Лесная» стоит Кантемировская улица. Несколько заторов наблюдаются на проспекте Энгельса, а на Выборгском шоссе пробка в районе Парголово. На севере КАД собрался 4-километровый затор на внешнем кольце от проспекта Культуры до проспекта Энгельса.