На дорогах Петербурга уже каникулы. А вы сегодня работаете?

Загруженность дорог Петербурга в утренний час пик (которого сегодня не было) достигла всего 3 баллов по шкале «Яндекса», что на 1 балл меньше, чем вчера, и на 3 балла меньше, чем обычно. В 10:25 в городе по-прежнему 3 балла.

