На дорогах Петербурга уже каникулы. А вы сегодня работаете?

Загруженность дорог Петербурга в утренний час пик (которого сегодня не было) достигла всего 3 баллов по шкале «Яндекса», что на 1 балл меньше, чем вчера, и на 3 балла меньше, чем обычно. В 10:25 в городе по-прежнему 3 балла.
Топ-3 крупнейших пробок выглядел так:
- 0:22, внутренняя сторона КАД от Московского шоссе до Пулковского шоссе, 2,9 км, пробка продержалась 10 минут;
- 9:07, внешняя сторона КАД от Московского шоссе до поста ГИБДД, 2,5 км, пробка продержалась 1 час;
- 9:15, Колтушское шоссе от поворота к логистическому складу до КАД, 1,9 км, пробка продержалась 40 минут.
Перед Новым годом и другими праздниками картина пробок обычно меняется: по утрам их становится меньше, а днём больше. Вчера загруженность достигала 9 баллов, а 28 декабря — 10. Хотя официально 30 декабря — рабочий день, многие горожане уже ушли на каникулы.