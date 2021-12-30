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На дорогах Петербурга уже каникулы. А вы сегодня работаете?

Картина пробок обычно меняется перед Новым годом и другими праздниками.

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Загруженность дорог Петербурга в утренний час пик (которого сегодня не было) достигла всего 3 баллов по шкале «Яндекса», что на 1 балл меньше, чем вчера, и на 3 балла меньше, чем обычно. В 10:25 в городе по-прежнему 3 балла.

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Топ-3 крупнейших пробок выглядел так:

  • 0:22, внутренняя сторона КАД от Московского шоссе до Пулковского шоссе, 2,9 км, пробка продержалась 10 минут;
  • 9:07, внешняя сторона КАД от Московского шоссе до поста ГИБДД, 2,5 км, пробка продержалась 1 час;
  • 9:15, Колтушское шоссе от поворота к логистическому складу до КАД, 1,9 км, пробка продержалась 40 минут.

Перед Новым годом и другими праздниками картина пробок обычно меняется: по утрам их становится меньше, а днём больше. Вчера загруженность достигала 9 баллов, а 28 декабря — 10. Хотя официально 30 декабря — рабочий день, многие горожане уже ушли на каникулы.

А вы работаете сегодня?

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Комментарии (7)

Antuan Rokanten
Конечно, работаем. Надо же нищенскую зарплату в 30 тысяч получить.
260569221
Нормальные люди уже отдыхают, а не работают
260569221
Дайте хоть нормально по городу ездить
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