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Спор о маске в петербургской маршрутке отправил победителя в колонию на 6 лет

Красногвардейский райсуд вынес приговор жителю Петербурга, который в ответ на просьбу надеть маску в общественном транспорте схватился за нож. Переживать пандемию и связанный с ней новый порядок он будет в колонии.

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Как сообщает 30 декабря объединённая пресс-служба городских судов, Алексея Вербицкого признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности закончилось смертью потерпевшего. Вербицкий в ноябре прошлого года заспорил с пассажиром маршрутки о коронавирусе и масках. Тот настоятельно просил прикрыть лицо.

По словам Вербицкого, оппонент ударил его сразу после того, как сделал замечание, а потом выскочил из маршрутки. Спор продолжился уже на Индустриальном проспекте, завязалась драка. В пылу схватки Вербицкий заметил, как рука противника дёрнулась к карману, представил худшее и решил опередить. Сторонник масок получил удар ножом в спину, отошёл метров на двести, упал и умер. Случившееся сняла установленная в автобусе камера.

Следствие вменило Вербицкому убийство, однако суд счёл, что умысла лишать жизни у него не было, и переквалифицировал дело на статью 111 УК. Фигурант признал вину частично. Вербицкий получил шесть лет в колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал в пользу родни погибшего без малого 1,3 млн рублей в качестве компенсации морального и материального вреда.

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Комментарии (28)

120км/ч
Хорошо, что нашли и привлекли к ответственности, причём довольно быстро. За это большое спасибо! Потому что за маски ты или против - псих с ножом и на свободе никому из нас не нужен.
266142325
Это апофеоз сгнившей системы правосудия в стране. Догнать, ударить человека ножом в спину - "по неосторожности повлекшее смерть". Да, очень не осторожно.
bluxer
Разве можно с такой интеллигентной фамилией так хулиганить.
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