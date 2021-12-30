Спор о маске в петербургской маршрутке отправил победителя в колонию на 6 лет

Как сообщает 30 декабря объединённая пресс-служба городских судов, Алексея Вербицкого признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности закончилось смертью потерпевшего. Вербицкий в ноябре прошлого года заспорил с пассажиром маршрутки о коронавирусе и масках. Тот настоятельно просил прикрыть лицо.



По словам Вербицкого, оппонент ударил его сразу после того, как сделал замечание, а потом выскочил из маршрутки. Спор продолжился уже на Индустриальном проспекте, завязалась драка. В пылу схватки Вербицкий заметил, как рука противника дёрнулась к карману, представил худшее и решил опередить. Сторонник масок получил удар ножом в спину, отошёл метров на двести, упал и умер. Случившееся сняла установленная в автобусе камера.

