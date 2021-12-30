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«Фрукты привезли к празднику». На дорогу под Колтушами вывалили гору продуктов

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Пока у других дорог в Петербурге и Ленобласти растут горы из снега, в одной из деревень Всеволожского района появилась продуктовая гора. При каких обстоятельствах это произошло — загадка.

Как сообщает 47news, 30 декабря в деревне Ёксолово Колтушского сельского поселения, на дороге, которая примыкает к трассе «Кола», кто-то выбросил ящики с продуктами. Мандарины, яблоки и другие фрукты и овощи вывалили огромной кучей на проезжую часть и обочину.

Фото: 47news
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Гору съедобного мусора местные жители обнаружили утром 30 декабря, поэтому предполагают, что появилась она в ночь на четверг. «Жителям Колтушского поселения фрукты привезли к празднику...» — иронизирует очевидец.

Фото: 47news

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Комментарии (1)

Bonus961
Видимо не расплатились с водителем, вот он и высыпал)) такое и гравием и песком бывает когда заказчик намухлевал )
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