«Фрукты привезли к празднику». На дорогу под Колтушами вывалили гору продуктов

Пока у других дорог в Петербурге и Ленобласти растут горы из снега, в одной из деревень Всеволожского района появилась продуктовая гора. При каких обстоятельствах это произошло — загадка.



Как сообщает 47news, 30 декабря в деревне Ёксолово Колтушского сельского поселения, на дороге, которая примыкает к трассе «Кола», кто-то выбросил ящики с продуктами. Мандарины, яблоки и другие фрукты и овощи вывалили огромной кучей на проезжую часть и обочину.