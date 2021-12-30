Три десятка площадок для запуска фейерверков подготовили сотрудники МЧС перед Новым годом. Список

Для того, чтобы праздник не закончился больницей, ведомство напоминает правила запусков.
Фейерверки нужно хранить в сухом месте, не вскрывая упаковку. После того, как вы выберете из списка ближайшую площадку, проверьте, чтобы размер площадки соответствовал максимальному размеру опасной зоны, указанной на упаковке фейерверка.
Зрители должны находиться за пределами опасной зоны, не ближе 30–50 метров к месту запуска. И обязательно не против ветра.
Тот, кто будет запускать фейерверк должен быть трезв. Фитиль нужно поджигать с расстояния вытянутой руки. А после окончания салюта подождать 10 минут прежде чем подходить на стартовую площадку.
Чего точно нельзя делать, так курить рядом с пиротехническим изделием, бросать его в огонь, держать в руках в момент запуска, в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз.
Изучили? Подготовились? А теперь выбирайте площадку.
- 1. Свободная территория между домами № 14 и № 20 по Искровскому пр. (Парк строителей)
- 2. На свободной территории аллеи у дома № 9 по ул. Прибрежная
- 3. Центральная аллея (Батарейная дорога) Приморского парка Победы (площадь у фонтана), Крестовский пр., д. 23
- 4. Парковка парка «Дубки» г. Сестрорецк, Дубковское ш., д. 42
- 5. Площадь Свободы г. Сестрорецк, площадь Свободы, д. 1
- 6. Банковская площадь г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 20, лит А
- 7. Пляж «Детский» п. Ушково, Приморское ш., д. 628
- 8. Сад на Неве, Смольная набережная, д.12
- 9. Берег Парка культуры и отдыха г. Колпино на острове Чухонка
- 10. г. Пушкин, сквер напротив здания по адресу: ул. Магазейная, д. 42
- 11. Земельный участок, ограниченный Цитадельским шоссе, ул. Литке и зданием ФОК г. Кронштадт, ул. Литке, д.10
- 12. Свободная территория, расположенная с северной стороны от ул. Нижняя дорога на перекрестке ул. Нижняя дорога, Стрельнинская ул., Сосновая аллея п. Стрельна
- 13. Сквер, ограниченный улицами Разводная, Озерковая, Самсоньевским водоводом и Эрлеровским бульваром, со стороны ул. Озерковая г. Петергоф
- 14. Свободная территория, расположенная с юго-восточной стороны пересечения ул. Ботанической и ул. Шахматова г. Петергоф
- 15. Участок восточнее Ропшинского ш. в сторону КАД г. Петергоф
- 16. Свободная территория, расположенная с юго-восточной стороны пересечения ул. Федюнинского и Ораниенбаумского проспекта г. Ломоносов
- 17. Парк «Озеро Долгое», вдоль Ольховой улицы между улицей Маршала Новикова и проспектом Королёва
- 18. Южно-Приморский парк, площадка у фонтанного комплекса в 70 м и от Петергофского шоссе и 160 м от ул. Доблести
- 19. Парк 300-летия образования Красного Села, ул. Освобождения, напротив д. 25
- 20. Пионерский парк
- 21. Муринский парк
- 22. Морская набережная за гостиницей «Прибалтийская»
- 23. Парк «Декабристов»
- 24. Парк Авиаторов, Новоизмайловский проспект, дом 11
- 25. Пулковский парк (Парк Городов Героев), Московскоге ш., д.1
- 26. Сквер между ул. Бухарестской и Загребским бульваром
- 27. Парк Интернационалистов
- 28. Парк Героев-Пожарных