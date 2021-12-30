Три десятка площадок для запуска фейерверков подготовили сотрудники МЧС перед Новым годом. Список

Для того, чтобы праздник не закончился больницей, ведомство напоминает правила запусков.



Фейерверки нужно хранить в сухом месте, не вскрывая упаковку. После того, как вы выберете из списка ближайшую площадку, проверьте, чтобы размер площадки соответствовал максимальному размеру опасной зоны, указанной на упаковке фейерверка.



Зрители должны находиться за пределами опасной зоны, не ближе 30–50 метров к месту запуска. И обязательно не против ветра.



Тот, кто будет запускать фейерверк должен быть трезв. Фитиль нужно поджигать с расстояния вытянутой руки. А после окончания салюта подождать 10 минут прежде чем подходить на стартовую площадку.

