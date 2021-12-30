Ковид ушел на новогодние каникулы? В Петербурге рекордно опустели красные зоны

Согласно эпидемиологической справке от 30 декабря, за минувшие сутки в больницы поступили 384 новых пациента. Из общего числа больных 567 находятся в реанимации, а 313 подключены к ИВЛ. Амбулаторно лечатся
За сутки первично привиты
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Число пациентов с COVID-19 и пневмониями в стационарах Петербурга снизилось до минимума за несколько месяцев. 30 декабря в Смольном отчитались всего о
Согласно эпидемиологической справке от 30 декабря, за минувшие сутки в больницы поступили 384 новых пациента. Из общего числа больных 567 находятся в реанимации, а 313 подключены к ИВЛ. Амбулаторно лечатся
За сутки первично привиты
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