Ковид ушел на новогодние каникулы? В Петербурге рекордно опустели красные зоны

Согласно эпидемиологической справке от 30 декабря, за минувшие сутки в больницы поступили 384 новых пациента. Из общего числа больных 567 находятся в реанимации, а 313 подключены к ИВЛ. Амбулаторно лечатся 21 846 петербуржцев.



За сутки первично привиты 3 475 человек, закончили цикл 13 116 . Полностью вакцинированы 2,68 млн жителей Петербурга. В запасе 949 тысяч доз.

