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Ковид ушел на новогодние каникулы? В Петербурге рекордно опустели красные зоны

Число пациентов с COVID-19 и пневмониями в стационарах Петербурга снизилось до минимума за несколько месяцев. 30 декабря в Смольном отчитались всего о 5 509 заболевших на больничных койках. В последний раз такое низкое число пациентов было в первых числах октября.

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Согласно эпидемиологической справке от 30 декабря, за минувшие сутки в больницы поступили 384 новых пациента. Из общего числа больных 567 находятся в реанимации, а 313 подключены к ИВЛ. Амбулаторно лечатся 21 846 петербуржцев.

За сутки первично привиты 3 475 человек, закончили цикл 13 116. Полностью вакцинированы 2,68 млн жителей Петербурга. В запасе 949 тысяч доз.

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Комментарии (7)

Cashmare
после нг обратно целыми семьями вернутся, нуачё, скучно же одним филонить
261847251
Так НГ же скоро.
Все пошли по домам, отмечать.
footballer13
Ну так уже постановили же, что в 06.00 первого января зараза обратно заразная станет.
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