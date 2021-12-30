Треть самых богатых россиян обеднели в 2021 году. По версии Forbes, больше всех потерял Керимов

29 из 104 российских миллиардеров «ушли в минус» в 2021 году. Об этом 30 декабря сообщает Forbes. По данным издания, больше всех потерял сенатор Сулейман Керимов — $5,99 млрд. Семье бизнесмена принадлежит 76,3 % акций золотодобывающей компании «Полюс», чья капитализация в 2021 году упала вслед за снижением биржевых цен на золото.

«Цены на золото росли весь 2020 год, однако с восстановлением мировых экономик в 2021 году оно стало менее востребованным. С 1 января акции «Полюса» снизились на 16 % , до 12 775 рублей за штуку», — отмечает Forbes.

Фото: скриншот YouTube Поделиться Поделиться







Вторым по уровню потерь оказался Виктор Вексельберг, который находится с 2018 года под американскими санкциями. В начале года бизнесмен рассказывал Forbes, что из-за санкций Минфина США на его счетах в западных банках заморожено более $1,5 млрд. По данным Forbes, Вексельберг в 2021 году потерял $2,93 млрд.

«Бронзовым» призёром в списке «невезучих» оказался совладелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик — минус $683 млн. Прибыль его актива в 2021 году была в пять раз меньше, чем два года назад.

Далее в списке потерявших идёт совладелец УГМК, «УГМК-Транс», «Кузбассразрезуголь», младший партнёр Искандера Махмудова Андрей Козицын. Он потерял $615 млн на фоне падения капитализации его публичных аналогов.

Владимир Евтушенков теряет $414 млн, так как акции АФК «Система» подешевели на 20 % , а также снизились в цене акции интернет-магазина Ozon, в котором «Системе» принадлежат более 30 % , и на 11 % упали акции МТС, контрольным пакетом которых владеет бизнесмен.

$320 млн в 2021 году потерял Александр Мамут. Ему портит жизнь кредит 2017 года на покупку кинотеатров. Бизнесмен должен 23,5 млрд рублей. Кредиторы в начале 2021 года списали 450 млн рублей выручки кинотеатров Мамута и требовали вернуть 1,1 млрд рублей просроченных процентов.



$285 млн теряет Гаврил Юшваев на падении почти на 20 % стоимости акций компании бизнесмена по разработке программного обеспечения Domo. Упали в цене и другие активы Юшваева, от американских биотехнологий до сервиса доставки продуктов.

Четверть миллиарда ($241 млн) ушли в 2021 году от Александра Джапаридзе. В десять раз за год сократилась прибыль его буровой компании.

Падение в цене акций «Яндекса» в конце 2021 года (в начале ноября ценные бумаги компании стоили более 6000 рублей за штуку, к концу года — меньше 4500 рублей) лишило $231 млн Аркадия Воложа.

Примерно столько же потерял Араз Агаларов — $226 млн. Владелец концертных залов, выставочных и торговых комплексов пострадал от ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

В то же время 70 из 104 российских миллиардеров в 2021 году разбогатели. Больше всех в плюсе оказался шеф мессенджера Telegram Павел Дуров.

Общий прирост капитала миллиардеров во всем мире за 2021 год составил 1,6 трлн долларов. Совокупное состояние российских богачей увеличилось почти на треть — на 30 % .

