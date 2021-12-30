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Продавец ковриков, задержанный по делу о сексуальном насилии в Купчино шестилетней давности, может быть серийщиком. Полиция ищет жертв

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Сотрудники уголовного розыска ищут жительницу Фрунзенского района, которую год назад пытался изнасиловать задержанный по другому эпизоду продавец экоковриков.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 30 декабря, после задержания 27-летнего петербуржца, подозреваемого в надругательстве над жительницей Купчино в 2015 году, выяснилось, что она была не единственной жертвой.

«В ходе проверки оперативной информации сыщики установили, что задержанный причастен еще к одному аналогичному преступлению, совершенному весной прошлого года. 19 мая 2020 года в парадной дома 28/3 по улице Турку он попытался изнасиловать женщину, проживающую в этом доме», — сообщают в главке.

При этом женщина в полицию со своей бедой не пошла, и преступление осталось латентным. Уголовный розыск сейчас ищет её, чтобы получить показания на задержанного.

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В ГУ МВД полагают, что подозреваемый совершил не одно такое преступление. Если вы или ваши знакомые пострадали от действий указанного лица, просьба сообщить по телефону +7-911-816-10-64.

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Комментарии (2)

Капитан Очевидность2
Что такое экоковрики? Они влияют как-то на либидо?
hal9000
Чё за дичь..трахаться в парадной?..если уж так приспичило купил бы бутылку вина ..нормально в кровати потрахался бы...я помню одной сумки помог донести в квартиру..так она мол -А чаю не хотите?..я мол Дану вас нафиг изнасилуете ещё вместе с чаем и тортом ..
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