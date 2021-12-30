Продавец ковриков, задержанный по делу о сексуальном насилии в Купчино шестилетней давности, может быть серийщиком. Полиция ищет жертв

Сотрудники уголовного розыска ищут жительницу Фрунзенского района, которую год назад пытался изнасиловать задержанный по другому эпизоду продавец экоковриков.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 30 декабря, после задержания 27-летнего петербуржца, подозреваемого в надругательстве над жительницей Купчино в 2015 году, выяснилось, что она была не единственной жертвой.



«В ходе проверки оперативной информации сыщики установили, что задержанный причастен еще к одному аналогичному преступлению, совершенному весной прошлого года. 19 мая 2020 года в парадной дома 28/3 по улице Турку он попытался изнасиловать женщину, проживающую в этом доме», — сообщают в главке.

