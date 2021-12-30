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Лавров исполнил мечту мальчика из Петербурга. Он познакомил его с Михалковым

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Глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках предновогодней акции «Ёлка желаний» исполнил мечту мальчика Станислава из Петербурга. Тот очень хотел познакомиться со знаменитым режиссёром Никитой Михалковым.

«Министр исполнил мечту ребёнка, направившего свое желание через сайт данного проекта. Мальчик Станислав из Санкт-Петербурга мечтал встретиться со всемирно известным режиссером Михалковым», — сообщает 30 декабря Telegram-канал российского МИДа.

В министерстве отметили, что Лавров пообщался с мальчиком по видеосвязи, поздравил его с наступающим Новым годом и пригласил в Москву на встречу с Михалковым, предложив также посетить МИД. С автором «Бесогона» у Станислава пока состоялось видеознакомство, а личная встреча должна пройти после праздников.

«Фонтанка» писала, что президент РФ Владимир Путин в рамках акции «Ёлка желаний» в этом году исполнил мечту 13-летней девочки Тани из Ставрополья. Увлечённая танцами юная барышня хотела увидеть «Лебединое озеро» и уже побывала в Мариинском театре. В прошлом году Путин порадовал мальчика Диму и вышел с ним на тренировку на коньках на Красную площадь.

Всероссийская акция «Ёлка желаний» организована благотворительным проектом «Мечтай со мной». Любой желающий может исполнить мечту детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и тех, кто находится в сложной материальной ситуации. В акции традиционно принимают участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и другие представители власти.

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Комментарии (1)

Arkos
Странный какой мальчик!
Необычные передачи смотрит .
Сколько лет то отроку?
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