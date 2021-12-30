Лавров исполнил мечту мальчика из Петербурга. Он познакомил его с Михалковым

Глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках предновогодней акции «Ёлка желаний» исполнил мечту мальчика Станислава из Петербурга. Тот очень хотел познакомиться со знаменитым режиссёром Никитой Михалковым.
🎄 С.В.#Лавров принял участие во Всероссийской акции #ЁлкаЖеланий.— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) December 30, 2021
👉 В этом году Министр исполнил желание Станислава из Санкт-Петербурга - маленький поклонник передачи «Бесогон ТВ» в наступающем году лично встретится с Н.С.Михалковым! #МИДоШарашивает pic.twitter.com/qRLGLoJOVY
«Министр исполнил мечту ребёнка, направившего свое желание через сайт данного проекта. Мальчик Станислав из Санкт-Петербурга мечтал встретиться со всемирно известным режиссером Михалковым», — сообщает 30 декабря Telegram-канал российского МИДа.
В министерстве отметили, что Лавров пообщался с мальчиком по видеосвязи, поздравил его с наступающим Новым годом и пригласил в Москву на встречу с Михалковым, предложив также посетить МИД. С автором «Бесогона» у Станислава пока состоялось видеознакомство, а личная встреча должна пройти после праздников.
«Фонтанка» писала, что президент РФ Владимир Путин в рамках акции «Ёлка желаний» в этом году исполнил мечту 13-летней девочки Тани из Ставрополья. Увлечённая танцами юная барышня хотела увидеть «Лебединое озеро» и уже побывала в Мариинском театре. В прошлом году Путин порадовал мальчика Диму и вышел с ним на тренировку на коньках на Красную площадь.