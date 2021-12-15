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«Танечка, привет». Путин созвонился с девочкой, которой помог встретиться с мечтой в Петербурге, и предложил повторить

13-летняя школьница поделилась впечатлениями от балета в Мариинском театре с президентом России Владимиром Путиным и получила предложение снова встретиться с мечтой, но уже не в Петербурге.

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Как сообщается на сайте Кремля, 15 декабря Путин провёл телефонный разговор с Таней Троценко. 13-летняя школьница из Ставрополья в Петербурге проходит лечение от онкологии, шарик именно с её новогодней мечтой вытянул президент на акции «Ёлка желаний». Увлечённая танцами девочка хотела увидеть «Лебединое озеро» и уже побывала в Мариинском театре.

Об экскурсии, балете и общении с артистами она рассказала главе государства. Он предложил оценить другую постановку «Лебединого озера» и пригласил школьницу вместе с родителями в Москву на ледовое шоу Татьяны Навки.

В прошлом году Владимир Путин в рамках акции «Ёлка желаний» катался на коньках с девятилетним Димой из Челябинской области и легендарным хоккеистом Валерием Каменским.

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Комментарии (22)

zelf
Грустно всё это. Надо ему в детский хоспис на денёк съездить. Может поймет кое-что.
Oleg_I
Он бы лучше с той девочкой созвонился, которая в Апатитах от рака умерла.
Mustamyaki
Двойную дозу Спутника президентским пиарщикам! Честно заслужили.
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