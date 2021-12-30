«Где тебя носило?» Почему так дорого и долго: рассказывают сами таксисты

автор фото Эмин Джафаров / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







«Фонтанка» уже рассказывала, что перед новогодними праздниками петербуржцы стали дольше ждать такси, которое из-за высокого спроса, погоды и других факторов заметно подорожало. Некоторым читателям, чтобы уехать из отдаленного района, потребовалось не менее 9 попыток вызова. Когда машина всё-таки нашлась, извозчик предположил, что заказ долго никто не хотел брать, потому что все таксисты в округе превратились в доставщиков. Возить по городу посылки сейчас выгоднее, чем людей, за это больше платят, уверял он пассажира. На самом деле всё не совсем так, и выгодным частный извоз становится только в моменты высокого спроса. За это водители говорят «спасибо» агрегаторам.



Как устроена доставка

Одновременно на перевозку людей, доставку посылок и грузов в Петербурге работают несколько сервисов. Это если официально выбирать опцию «доставка». А так вызвать такси и попросить шофера довезти вместо себя пакет или коробку не возбраняется.

На запрос «Фонтанки» о работе сервисов доставки с помощью такси откликнулись два игрока рынка. Работа в них устроена по-разному.

В «Яндексе» за доставку отвечает одноименный логистический сервис. Как сообщили в пресс-службе «Яндекс.Доставки», у него более 20 тыс. корпоративных клиентов, через приложение «Яндекс Go» им пользуются более 200 тыс. предпринимателей. В основном сервис заточен под корпоративные доставки по схеме b2b.

«В пиковые дни декабря курьеры доставляют более 350 тысяч посылок. Количество курьеров, зарегистрированных на платформе, достигает 53 000 еженедельно. 70 % заказов исполняются именно ими, но также к доставке подключаются таксисты, которые, помимо пассажирских, выбирают логистические тарифы, — объяснили в «Яндекс.Доставке». — При регистрации на платформе «Яндекс.Про» водители выбирают тарифы, которые готовы выполнять. Для перевозки пассажиров необходимо иметь разрешение и автомобиль, соответствующий определенным требованиям, для доставки исполнитель сам выбирает способ передвижения: пешком, на велосипеде, любой машине, грузовом транспорте. Если водитель выбирает и пассажирские, и логистические тарифы, сервис будет предлагать ему все доступные заказы, таким образом, за счет увеличения плотности заказов доход партнера увеличивается».



Как следует из приложения, при высоком спросе алгоритм действительно оценивает доставку выше, чем перевозку пассажиров, но ненамного.

В «Таксовичкоф» ситуация диаметрально противоположная. В нем с доставкой работают более 90 % водителей, которые получают заказы от сервиса.

«Если в водительском приложении проставлена соответствующая галочка, система автоматически раздает поступивший заказ ближайшему водителю. Приоритезации нет. Для нас одинаково важно доставить к месту назначения что клиента, что ключи, подарок или документы, и даже собачку», — отметил операционный директор «Таксовичкоф» Илья Байко.

Сервис не делает разницу в стоимости услуг по доставке и перевозке, если только водитель не приносит посылку к двери адресата — тогда берется фиксированная доплата в 100 рублей. Цена и на такси, и на доставку определяется автоматически в зависимости в том числе от спроса, а он, по оценке эксперта, на оба вида поездок за последнее время вырос практически в два раза.

«Невыгодно от слова совсем»



Опрошенные «Фонтанкой» таксисты скептически отнеслись к возможности заработать на доставке, даже в предновогодний период с повышающими коэффициентами.

«Один или два заказа в день в утренний час пик будут выгодными, и то если повезет. Целый день без кефа и один-два заказа вечером будут выгодны, опять же если повезет. Это про будни», — написал в ответ на наши вопросы в профильной группе таксист Рустам.

«Насчёт доставки сразу скажу — невыгодно от слова совсем. Так как агрегатор, к примеру «Яндекс», ценник назначает очень мизерный. Можно из центра Петербурга и до Приморского района провезти посылку за 300 рублей, потратив на это час езды по пробкам, сжечь топливо в этих самых пробках. В итоге из этих 300 рублей себе останется 100 рублей. Вот и считайте, за час 100 рублей — это нормально?» — задается риторическим вопросом петербуржец Александр Пенялов с 20-летним стажем вождения общественного транспорта.

«Действительно, водителей не хватает, потому что сейчас жуткие пробки и не сезон, — продолжает он. — Многие на время зимы таксовать прекращают, так как финансово это невыгодно. Остаются «пылесосы» — это частники, которые готовы катать себе в убыток, работая на гарантию по 18 часов. Гарантия — это когда ты катаешь всё подряд и в итоге за 18 часов работы себе получаешь, к примеру, 3 000 рублей (чуть более 165 рублей в час. — Прим. ред.). Касаемо работы в новогодний период, это, пожалуй, единственное время, когда можно достойно заработать. Спрос большой, машин не хватает, и агрегаторам ничего не остаётся, кроме как заманивать водителей повышенным коэффициентом».



Сколько зарабатывают таксисты

По информации президента Ассоциации профессиональных водителей такси (АПВТ) Вячеслава Уланова, на петербургском рынке такси 35 тыс. автомобилей и все они передвигаются посменно. В преддверии праздников спрос на их услуги вырос в три раза, а цена при этом увеличилась не более чем на 25 %, отмечает он. При этом глава АПВТ напоминает, что практически весь декабрь в городе по вечерам образуются пробки на 9–10 баллов. Время среднего заказа на этом фоне возрастает до 40 минут.

За счет праздников декабрь действительно считается самым хлебным месяцем. Например, по оценке Александра, в Новый год таксист может заработать на 1–2 тысячи больше, чем в обычные дни. В декабре можно получить 65–70 тысяч рублей, в остальные месяцы — не более 60 тысяч. При этом график работы здоровым не назовешь. Водитель называет такие суммы, подразумевая, что условный таксист работает 15 смен по 16 часов, что не укладывается ни в какие нормы. Уставшие водители регулярно подвергают опасности себя и других участников движения.



В новогоднюю ночь повышающий коэффициент может увеличить тариф в 2–3 раза. Есть риски «получить по морде», испачкать салон и простаивать в ожидании пассажира, который не выйдет или в последний момент отменит заказ, попасть в другую неприятную ситуацию и недополучить прибыль. Со всеми праздниками и переработками декабрьский доход таксиста превысит его результат в обычный месяц на 30–40 % , считает Уланов.

Верните мне мой 2008-й

В 2009 году в Сан-Франциско был создан мобильный сервис заказа такси Uber, который впоследствии произвел на рынке революцию. Прообразы агрегаторов создавались и до этого, но российскому пользователю больше всего знакомы именно эти четыре буквы. Жизнь отечественного рынка частного извоза стала меняться и, судя по словам таксистов, в худшую сторону. Агрегаторы действительно сделали услугу более доступной для потребителей, но это привело к снижению ее стоимости.

«Наши люди в булочную на такси не ездят. Но это было раньше. Теперь ездят 4 алконавта за 59 рублей в соседний магазин за бутылкой водки. Дошло до того, что скоро бомжи к помойке вызывать будут, чтобы бутылки сдать», — иронизирует в группе «Таксисты СПб» Сергей.



«Такси за десять лет подешевело с 350 рублей за минималку до 79 рублей. При этом топливо выросло в цене в три раза, авто подорожало в три раза, продукты — в четыре раза. Час работы такси как стоил тогда 550 рублей, так и сейчас стоит. А на самом деле со всеми вытекающими такси должно сейчас стоить около 2 000 рублей в час, — говорит Вячеслав Уланов. — В будущем в каждой сфере, где будет появляться агрегатор, бизнес будет умирать, а его остатки уходить в «серую» зону экономики».

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

