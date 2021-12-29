Садовая мебель и игровые зоны. На преображение парка Авиаторов в Петербурге выделят полмиллиарда рублей

В 2022 году в Петербурге начнут благоустраивать парк Авиаторов. Чтобы привести зеленую зону в порядок, из бюджета выделят 300 миллионов рублей, в 2023-м — еще 200 миллионов.



В городском комитете по благоустройству 29 декабря пообещали, что преображение минимально повредит зеленым насаждениям.



«Здесь необходимо нормализовать гидрологический режим, обновить садово-парковую мебель, модернизировать оборудование в зонах отдыха, сделав их современными и безопасными», — отметили в пресс-службе ведомства.

