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Смерть 11-летнего мальчика от обморожения в Подмосковье стала уголовным делом

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Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после гибели 11-летнего мальчика в подмосковном городе Дубна.

Как сообщили 29 декабря в региональном управлении СКР, правоохранители осмотрели место происшествия, допросили членов семьи ребенка, посмотрели видео с камер наружного наблюдения, где зафиксирован маршрут его передвижения. Назначена судмедэкспертиза, в рамках расследования изучаются условия проживания мальчика.

«Фонтанка» писала, что тело погибшего ребенка нашли накануне вечером на улице Программистов в Дубне. 11-летний мальчик ушел в школу еще 27 декабря. По предварительным данным, он сел на автобус, чтобы доехать до учебного заведения, вышел на остановке. Но до школы так и не дошел. СМИ сообщали, что ребенок перепутал автобусы и сел не на школьный, а на обычный. Потом вышел из него и пошел пешком в нужном направлении, но мог заблудиться. Смерть, предположительно, наступила от обморожения.

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