В Подмосковье на улице замерз 11-летний мальчик

В подмосковной Дубне на улице нашли тело 11-летнего мальчика. Предположительно, он умер от обморожения.



Как сообщает РИА Новости 29 декабря со ссылкой на прокуратуру Московской области, погибшего ребенка нашли накануне вечером на улице Программистов в Дубне.



11-летний мальчик еще 27 декабря ушел в школу. Он сел на автобус, чтобы доехать до учебного заведения, вышел на остановке. Но до школы так и не дошел.



По данным СМИ, ребенок перепутал автобусы и сел не на школьный, а на обычный. Потом вышел из него и пошел пешком в нужном направлении, но мог заблудиться.

