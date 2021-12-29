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В Подмосковье на улице замерз 11-летний мальчик

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В подмосковной Дубне на улице нашли тело 11-летнего мальчика. Предположительно, он умер от обморожения.

Как сообщает РИА Новости 29 декабря со ссылкой на прокуратуру Московской области, погибшего ребенка нашли накануне вечером на улице Программистов в Дубне.

11-летний мальчик еще 27 декабря ушел в школу. Он сел на автобус, чтобы доехать до учебного заведения, вышел на остановке. Но до школы так и не дошел.

По данным СМИ, ребенок перепутал автобусы и сел не на школьный, а на обычный. Потом вышел из него и пошел пешком в нужном направлении, но мог заблудиться.

«Прокуратура проводит проверку в связи со смертью ребёнка в Дубне... По результатам проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей», — говорится в сообщении.

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Комментарии (25)

blackcatwhitecat
Вот такая инклюзия. Ездил, видимо, много раз сам в школу, но в нестандартной ситуации не смог разобраться и смог никого попросить о помощи.
Antuan Rokanten
Страшная трагедия. Еще более страшно, что это произошло среди людей... Люди видели замерзающего ребенка и ничего не сделали.
dedmoroz_5e4d8827384c2
бывает ...
но погреться в какую-нибудь дырку почти всегда можно залезть, позвонить родителям или сказать взрослым, что заблудился, не тайга ж, 99% люди нормальные, помогут
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