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Пробки доросли до 8 баллов. К заторам присоединились ЗСД, Кудрово и Новое Девяткино

Загруженность дорог Петербурга к пяти часам вечера 29 декабря составляет 8 баллов — на 1 балл больше обычного для среды. Автомобилисты все еще стоят на юге кольцевой, опять застряли на ЗСД и Московском шоссе.

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По данным «Яндекс.Пробок», затор на внутреннем кольце КАД, собравшийся еще из-за утренней аварии с грузовиком, немного уменьшился и теперь начинается у развязки с Мурманским шоссе. Но при этом пробка уползла дальше — на вантовый мост и к Софийской улице. В обратном направлении движение тоже затруднено.

Вновь стоит в обе стороны многострадальный участок Московского шоссе в районе складов и Курьерского проезда. В сторону города встало Мурманское шоссе от КАД, проезды у «МЕГА Дыбенко» и выезд из Кудрово на улицу Дыбенко. «Никому не советую ехать по внутренней стороне КАД мимо Кудрово», — пишет в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» Никита. «Да и через Кудрово я вам тоже не советую. И через Веселый посёлок тоже забудьте», — отвечает ему Игорь.

На ЗСД собрался затор в северном направлении. Пробка тянется от Васильевского острова к Планерной улице. А в Новом Девяткино плотно встала дорога Петербург — Матокса в сторону КАД. Затор тянется почти до кольцевой.

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