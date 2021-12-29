Пробки доросли до 8 баллов. К заторам присоединились ЗСД, Кудрово и Новое Девяткино

По данным «Яндекс.Пробок», затор на внутреннем кольце КАД, собравшийся еще из-за утренней аварии с грузовиком, немного уменьшился и теперь начинается у развязки с Мурманским шоссе. Но при этом пробка уползла дальше — на вантовый мост и к Софийской улице. В обратном направлении движение тоже затруднено.



Вновь стоит в обе стороны многострадальный участок Московского шоссе в районе складов и Курьерского проезда. В сторону города встало Мурманское шоссе от КАД, проезды у «МЕГА Дыбенко» и выезд из Кудрово на улицу Дыбенко. «Никому не советую ехать по внутренней стороне КАД мимо Кудрово», — пишет в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» Никита. «Да и через Кудрово я вам тоже не советую. И через Веселый посёлок тоже забудьте», — отвечает ему Игорь.