ДТП с грузовиком полдня собирает огромную пробку на КАД. Петербург в ожидании «восьмерки»

По данным «Яндекс.Пробок», в 15:21 на внутреннем кольце была зафиксирована необычно плотная пробка от Колтушского шоссе до Октябрьской набережной. Ее длина составила 11 километров.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» рассказали, что еще в 8:35 на 56-м километре внутреннего кольца КАД произошло столкновение легкового и грузового автомобилей. Пострадавших в аварии нет, но участникам пришлось ждать сотрудников ГИБДД несколько часов — прибыли они только недавно. Поврежденные машины занимают первую и вторую полосы, и вкупе с большим потоком транспорта это привело к образованию многокилометровой пробки.

