ДТП с грузовиком полдня собирает огромную пробку на КАД. Петербург в ожидании «восьмерки»

По данным «Яндекс.Пробок», в 15:21 на внутреннем кольце была зафиксирована необычно плотная пробка от Колтушского шоссе до Октябрьской набережной. Ее длина составила 11 километров.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» рассказали, что еще в 8:35 на 56-м километре внутреннего кольца КАД произошло столкновение легкового и грузового автомобилей. Пострадавших в аварии нет, но участникам пришлось ждать сотрудников ГИБДД несколько часов — прибыли они только недавно. Поврежденные машины занимают первую и вторую полосы, и вкупе с большим потоком транспорта это привело к образованию многокилометровой пробки.
Помимо кольцевой, плотное движение в центре города, особенно в районе площади Восстания и на Невском, на Каменноостровском проспекте, Большой Пушкарской, Большом проспекте П. С., Выборгской и Пироговской набережных. Пискарёвский проспект из центра загружен на 8 баллов вместо обычных четырех, а Заневский проспект и проспект Косыгина в центр — на 9 баллов вместо шести.
К 16 часам ожидается, что пробки в Петербурге дорастут до 8 баллов.