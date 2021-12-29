FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -8
73.50р83.22р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

ДТП с грузовиком полдня собирает огромную пробку на КАД. Петербург в ожидании «восьмерки»

В четвертом часу дня 29 декабря дороги Петербурга загружены на 7 баллов — на 1 балл больше обычного. Одна из крупнейших пробок скопилась на КАД, там участники ДТП с утра ждали ГИБДД, мешая движению.

1
Печать
ПоделитьсяПоделиться

По данным «Яндекс.Пробок», в 15:21 на внутреннем кольце была зафиксирована необычно плотная пробка от Колтушского шоссе до Октябрьской набережной. Ее длина составила 11 километров.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» рассказали, что еще в 8:35 на 56-м километре внутреннего кольца КАД произошло столкновение легкового и грузового автомобилей. Пострадавших в аварии нет, но участникам пришлось ждать сотрудников ГИБДД несколько часов — прибыли они только недавно. Поврежденные машины занимают первую и вторую полосы, и вкупе с большим потоком транспорта это привело к образованию многокилометровой пробки.

ПоделитьсяПоделиться

Помимо кольцевой, плотное движение в центре города, особенно в районе площади Восстания и на Невском, на Каменноостровском проспекте, Большой Пушкарской, Большом проспекте П. С., Выборгской и Пироговской набережных. Пискарёвский проспект из центра загружен на 8 баллов вместо обычных четырех, а Заневский проспект и проспект Косыгина в центр — на 9 баллов вместо шести.

К 16 часам ожидается, что пробки в Петербурге дорастут до 8 баллов.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

260569221
Дома сидеть надо, а не шастать по центру
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний