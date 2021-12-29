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Сантехника, который получил ожоги, пытаясь предупредить горожан о разливе кипятка на Есенина, наградили грамотой

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Вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий вручил Почетную грамоту 40-летнему сантехнику ЖКС № 2 Выборгского района Николаю Филю. Мужчина пострадал из-за прорыва трубы вблизи дома № 15, когда выставлял ограждения в зоне вытекания горячей воды и пытался предупредить горожан об аварии.

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
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Как сообщили в пресс-службе Смольного 29 декабря, горожанин получил ожоги обеих ног второй степени.

«Фонтанка» писала, что 8 декабря сантехник выставлял ограждения в зоне вытекания и пытался предупредить горожан об аварии. Когда к остановке общественного транспорта подъехал троллейбус и из него начали выходить люди, мужчина случайно наступил в горячую воду, его отвезли в больницу на улице Оптиков, 54.

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

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Комментарии (13)

Дядя Бо
Если-б он, бухой, в водопад свалился, вот тогда-б...
А так...
Артист ритуальных услуг
Вот вы тут все бездуховные! Он жэ не мэчээсом руководил, чтобы в его честь улицу в городе воинской славы Грозном называли!
AlBerkut
Ну если раньше дурачкам давали значки, то теперь грамоты...
Денег подкинуть - не, не заслужил, а вот бумажку - это можно.
Совок, млин, совок 2.0....
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