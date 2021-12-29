Сантехника, который получил ожоги, пытаясь предупредить горожан о разливе кипятка на Есенина, наградили грамотой

Вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий вручил Почетную грамоту 40-летнему сантехнику ЖКС № 2 Выборгского района Николаю Филю. Мужчина пострадал из-за прорыва трубы вблизи дома № 15, когда выставлял ограждения в зоне вытекания горячей воды и пытался предупредить горожан об аварии.
Как сообщили в пресс-службе Смольного 29 декабря, горожанин получил ожоги обеих ног второй степени.
«Фонтанка» писала, что 8 декабря сантехник выставлял ограждения в зоне вытекания и пытался предупредить горожан об аварии. Когда к остановке общественного транспорта подъехал троллейбус и из него начали выходить люди, мужчина случайно наступил в горячую воду, его отвезли в больницу на улице Оптиков, 54.