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Беглов заявил о высоких рисках новой волны коронавируса в Петербурге

Петербург может столкнуться с новой волной коронавируса, заявил губернатор Александр Беглов 29 декабря по итогам заседания федерального оперштаба с зампредом правительства РФ Татьяной Голиковой.

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«Сформирован график дежурств стационаров, оказывающих экстренную и неотложную помощь. В больницах создан двухнедельный неснижаемый запас необходимых лекарств, дезинфекционных средств и тест-систем для диагностики COVID-19, а также необходимый запас СИЗов», — сообщил губернатор.

Однако Александр Беглов отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге остается напряженной и сохраняются высокие риски очередного подъема заболеваемости.

Напомним, что неделю назад в Смольном решили смягчить и отложить ограничения перед Новым годом.

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Комментарии (3)

teodor
Проснулся губер под новый год, нет чтобы снег убрать, пургу несет!
тов
Страшные риски нового "масморка оникрон". Насморка омикрон.

Всем сразу после праздников построиться перед подъездами/парадными для инъекции неизвестного вещества и наклеивания куриного кода/клейма дьявола на лоб.
Cashmare
началось приготовление лапши
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