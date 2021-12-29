Беглов заявил о высоких рисках новой волны коронавируса в Петербурге

«Сформирован график дежурств стационаров, оказывающих экстренную и неотложную помощь. В больницах создан двухнедельный неснижаемый запас необходимых лекарств, дезинфекционных средств и тест-систем для диагностики COVID-19, а также необходимый запас СИЗов», — сообщил губернатор.



Однако Александр Беглов отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге остается напряженной и сохраняются высокие риски очередного подъема заболеваемости.



Напомним, что неделю назад в Смольном решили смягчить и отложить ограничения перед Новым годом.