Через час после боя курантов 1 января петербургское метро закроется для новых пассажиров

Как сообщили в пресс-службе предприятия, ездить до двух часов ночи 1 января смогут только пассажиры, успевшие зайти в метро до 1:00. Второй вестибюль «Площади Александра Невского», вестибюль станции «Достоевская» и станция «Зенит» работать не будут.



Расписание для вестибюлей станций «Ленинский проспект» с выходом на бульвар Новаторов, «Проспект Ветеранов» с выходом на Дачный, «Площадь Ленина» с выходом на Боткинскую, «Московская» с выходом на Авиационной, а также 1-го вестибюля «Дунайской» и 2-го «Проспекта Славы» не изменится: двери закроют в десять вечера. По своему обычному графику — в полночь — закроется вестибюль «Девяткино» (юг).

