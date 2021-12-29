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Через час после боя курантов 1 января петербургское метро закроется для новых пассажиров

Метрополитен Петербурга опубликовал уточнённый график работы в Новый год. Возить пассажиров будут до двух часов ночи, но принимать прекратят за час до этого.

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Как сообщили в пресс-службе предприятия, ездить до двух часов ночи 1 января смогут только пассажиры, успевшие зайти в метро до 1:00. Второй вестибюль «Площади Александра Невского», вестибюль станции «Достоевская» и станция «Зенит» работать не будут.

Расписание для вестибюлей станций «Ленинский проспект» с выходом на бульвар Новаторов, «Проспект Ветеранов» с выходом на Дачный, «Площадь Ленина» с выходом на Боткинскую, «Московская» с выходом на Авиационной, а также 1-го вестибюля «Дунайской» и 2-го «Проспекта Славы» не изменится: двери закроют в десять вечера. По своему обычному графику — в полночь — закроется вестибюль «Девяткино» (юг).

Вход на станцию «Невский проспект» с канала Грибоедова, напротив, закроют в 23:00 — почти на полтора часа раньше привычного.

«Фонтанка» писала, что с 31 декабря на 1 января весь общественный транспорт Петербурга по распоряжению Смольного будет работать до 2 часов ночи. Уточнённое расписание трамваев и троллейбусов можно посмотреть здесь.

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Комментарии (2)

VKuser4636990
С каждым годом всё хуже и хуже
виннопухх
Шампанского под бой курантов жахнули в гостях. На посошок дёрнули и побежали на метро.
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