Через час после боя курантов 1 января петербургское метро закроется для новых пассажиров

Как сообщили в пресс-службе предприятия, ездить до двух часов ночи 1 января смогут только пассажиры, успевшие зайти в метро до 1:00. Второй вестибюль «Площади Александра Невского», вестибюль станции «Достоевская» и станция «Зенит» работать не будут.
Расписание для вестибюлей станций «Ленинский проспект» с выходом на бульвар Новаторов, «Проспект Ветеранов» с выходом на Дачный, «Площадь Ленина» с выходом на Боткинскую, «Московская» с выходом на Авиационной, а также 1-го вестибюля «Дунайской» и 2-го «Проспекта Славы» не изменится: двери закроют в десять вечера. По своему обычному графику — в полночь — закроется вестибюль «Девяткино» (юг).
Вход на станцию «Невский проспект» с канала Грибоедова, напротив, закроют в 23:00 — почти на полтора часа раньше привычного.
«Фонтанка» писала, что с 31 декабря на 1 января весь общественный транспорт Петербурга по распоряжению Смольного будет работать до 2 часов ночи. Уточнённое расписание трамваев и троллейбусов можно посмотреть здесь.