Более 460 россиян уже сутки не могут улететь из Ла-Романы в Петербург. Они увидят дом только завтра

Рейс ZF 946 уже больше суток не может отправиться в Петербург из доминиканской Ла-Романы. Самолет с 461 пассажиром на борту должен был вылететь накануне, 28 декабря, в 13:45, однако до сих пор путешественникам не предоставили резервное воздушное судно.



Как сообщил читатель «Фонтанки» Илья 29 декабря, вместе с попутчиками его поселили в гостиницу. Мужчина дожидается прибытия запасного борта.



«Мы должны были отмечать Новый год с родителями в другом городе. Но уже не успеваем. Это самое обидное. Нас покормили. Сказали, заберут через час уже в аэропорт. Но все говорят, что за нами самолет не прилетел еще», — поделилась еще одна пассажирка, Ксения.

