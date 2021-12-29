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Более 460 россиян уже сутки не могут улететь из Ла-Романы в Петербург. Они увидят дом только завтра

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Рейс ZF 946 уже больше суток не может отправиться в Петербург из доминиканской Ла-Романы. Самолет с 461 пассажиром на борту должен был вылететь накануне, 28 декабря, в 13:45, однако до сих пор путешественникам не предоставили резервное воздушное судно.

Как сообщил читатель «Фонтанки» Илья 29 декабря, вместе с попутчиками его поселили в гостиницу. Мужчина дожидается прибытия запасного борта.

«Мы должны были отмечать Новый год с родителями в другом городе. Но уже не успеваем. Это самое обидное. Нас покормили. Сказали, заберут через час уже в аэропорт. Но все говорят, что за нами самолет не прилетел еще», — поделилась еще одна пассажирка, Ксения.

По данным онлайн-табло Пулково, самолет из Ла-Романы должен был прилететь еще утром, в 6:45.

Как сообщили в пресс-службе обслуживающей рейс авиакомпании Azur Air, ориентировочно резервное судно отправится из Доминиканы в 14:00 по местному времени и прибудет в Петербург около половины восьмого утра 30 декабря.

«Фонтанка» писала, что вылет самолета переносили уже дважды. В качестве причины представитель авиаперевозчика называл техническую неисправность. Оператор «Анекс тур» разместил пассажиров в отеле.

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Комментарии (4)

VKuser4758852
Что плачут? Кормят, поят, купают. Солнце, море. Сиди - лежи наслаждайся... Или стонут чтобы тут все завидовали?
angel of death
сами нажили приключения на свою "вторую голову"
хоть бы их до НГ там оставили...
остальным будет урок - нефиг во время международной пандемии куда-либо ехать...
итак больных по стране пруд пруди, а тут ещё хотят назавозить небось непойми чего...
приятной вам самоизоляции... хо-хо-хо =))))
мухомор
Азур из-за бедности начал летать в аэропорт Ла-Романа вместо Пунта-Каны. Гадюшник редкостный.
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