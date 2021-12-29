Более 460 россиян уже сутки не могут улететь из Ла-Романы в Петербург. Они увидят дом только завтра

Рейс ZF 946 уже больше суток не может отправиться в Петербург из доминиканской Ла-Романы. Самолет с 461 пассажиром на борту должен был вылететь накануне, 28 декабря, в 13:45, однако до сих пор путешественникам не предоставили резервное воздушное судно.
Как сообщил читатель «Фонтанки» Илья 29 декабря, вместе с попутчиками его поселили в гостиницу. Мужчина дожидается прибытия запасного борта.
«Мы должны были отмечать Новый год с родителями в другом городе. Но уже не успеваем. Это самое обидное. Нас покормили. Сказали, заберут через час уже в аэропорт. Но все говорят, что за нами самолет не прилетел еще», — поделилась еще одна пассажирка, Ксения.
По данным онлайн-табло Пулково, самолет из Ла-Романы должен был прилететь еще утром, в 6:45.
Как сообщили в пресс-службе обслуживающей рейс авиакомпании Azur Air, ориентировочно резервное судно отправится из Доминиканы в 14:00 по местному времени и прибудет в Петербург около половины восьмого утра 30 декабря.
«Фонтанка» писала, что вылет самолета переносили уже дважды. В качестве причины представитель авиаперевозчика называл техническую неисправность. Оператор «Анекс тур» разместил пассажиров в отеле.