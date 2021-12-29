«Освобождение» Хованского — прямой эфир от здания суда

нужна реформа фсин с его швабрингом

вот скажите мне, простому русскому человеку - чему там реально учат, что может пригодиться в жизни тому, кто хочет встать на путь исправления? =/

ну допустим - человек украл 1 лярд (ну с кем не бывает), его посадили (лярд само собой не нашли), и вот чему его там научат?

вакансию плотника привьют? сантехника? маляра? электрика? крановщика? строителя? асфальтоукладчика? медика? пекаря?

а если ничему этому учить не готовы - то нафига нам такой фсин?

давайте уже Реформы ... если решили, что с Нового Года без пыток - то начните реформировать систему наказаний в сторону "что будут делать люди после зоны?"...

я за возвращение людей в гражданское общество с какой-нибудь полезной профессией... как им потом на жизнь честно зарабатывать - кто-нибудь там вообще думает?

судя по видосам от Gulagu_net и не шевелятся...