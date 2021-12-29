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«Освобождение» Хованского — прямой эфир от здания суда

Трансляция по ссылке www.instagram.com/fontankaru/live/18260718595066131

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автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив
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«Фонтанка» ведет прямой эфир от здания Куйбышевского районного суда Петербурга, где пересматривают меру пресечения блогеру Юрию Хованскому.

Смотрите эфир в нашем «Инстаграм» по ссылке www.instagram.com/fontankaru/live/18260718595066131

Обновление: Изначально речь шла о том, что сегодня Хованский из тюрьмы не выйдет — следствие ходатайствует поменять содержание под стражей на домашний арест, но с 8 января. И поэтому Новый год и Рождество блогер при любом решении суда встретит в изоляторе. С другой стороны, суд вправе удовлетворить ходатайство, отказать, а также удовлетворить частично и выпустить Хованского из-под стражи сегодня.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив

Хованский содержится в СИЗО с 9 июня 2021 года. Ему вменяют оправдание терроризма в шуточной песне, спетой в 2012 году. Сроки давности вышли, однако следствие настаивает, что эту же композицию блогер исполнял в 2018-м. В материалах есть показания свидетелей, которые заявляют, что слышали голос Хованского и ту самую песню, сидя в баре. Двое из них оказались связаны с правоохранительными органами. Сам блогер уверен, что в камере его заперли необоснованно. О свободе он уже попросил ЕСПЧ.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

260569221
Странно…
А где пресс-хата? Со швабрами и бутылками?
angel of death
нужна реформа фсин с его швабрингом
вот скажите мне, простому русскому человеку - чему там реально учат, что может пригодиться в жизни тому, кто хочет встать на путь исправления? =/
ну допустим - человек украл 1 лярд (ну с кем не бывает), его посадили (лярд само собой не нашли), и вот чему его там научат?
вакансию плотника привьют? сантехника? маляра? электрика? крановщика? строителя? асфальтоукладчика? медика? пекаря?
а если ничему этому учить не готовы - то нафига нам такой фсин?
давайте уже Реформы ... если решили, что с Нового Года без пыток - то начните реформировать систему наказаний в сторону "что будут делать люди после зоны?"...
я за возвращение людей в гражданское общество с какой-нибудь полезной профессией... как им потом на жизнь честно зарабатывать - кто-нибудь там вообще думает?
судя по видосам от Gulagu_net и не шевелятся...
виннопухх
Кто этот человек, ради которого СМИ ведёт "прямой эфир"?
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