«Освобождение» Хованского — прямой эфир от здания суда

«Фонтанка» ведет прямой эфир от здания Куйбышевского районного суда Петербурга, где пересматривают меру пресечения блогеру Юрию Хованскому.
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Обновление: Изначально речь шла о том, что сегодня Хованский из тюрьмы не выйдет — следствие ходатайствует поменять содержание под стражей на домашний арест, но с 8 января. И поэтому Новый год и Рождество блогер при любом решении суда встретит в изоляторе. С другой стороны, суд вправе удовлетворить ходатайство, отказать, а также удовлетворить частично и выпустить Хованского из-под стражи сегодня.