В Якутске бродячие собаки загрызли женщину и изуродовали тело. Возбуждено уголовное дело

Тело женщины с рваными ранами нашли прохожие на ипподроме в Якутске. Убийцы попали в объектив камеры видеонаблюдения, это бродячие собаки. 29 декабря региональное управление СК возбудило уголовное дело о халатности.
«Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного
По данным следствия, собаки напали на 53-летнюю местную жительницу примерно в час дня по местному времени. На кадрах видно, как она сначала пытается отмахнуться от животных, а потом падает. При этом глава Якутска Егор Кардашевский считает, что «говорить о нападении собак пока преждевременно».
В Якутске у ипподрома, где ранее бездомные собаки нападали на людей, нашли изуродованное тело 53-летней женщины. Местные издания пишут, что ее загрызли и съели собаки, и публикуют видео нападения. pic.twitter.com/ZiIdJSCsJO— Александр Онищук (@AleksOnishchuk) December 29, 2021
Собаки нападают на людей в Якутии не в первый раз. В ноябре на том же ипподроме женщине чудом удалось отбиться от стаи.