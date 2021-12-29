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В Якутске бродячие собаки загрызли женщину и изуродовали тело. Возбуждено уголовное дело

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Тело женщины с рваными ранами нашли прохожие на ипподроме в Якутске. Убийцы попали в объектив камеры видеонаблюдения, это бродячие собаки. 29 декабря региональное управление СК возбудило уголовное дело о халатности.

«Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ — ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека, — по факту гибели женщины на ипподроме в городе Якутске», — говорится в сообщении пресс-службы управления.

По данным следствия, собаки напали на 53-летнюю местную жительницу примерно в час дня по местному времени. На кадрах видно, как она сначала пытается отмахнуться от животных, а потом падает. При этом глава Якутска Егор Кардашевский считает, что «говорить о нападении собак пока преждевременно».

Собаки нападают на людей в Якутии не в первый раз. В ноябре на том же ипподроме женщине чудом удалось отбиться от стаи.

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Комментарии (11)

мухомор
в Якутске ожидается повышенный спрос на
изониазид и метоклопрамид
bluxer
Это они так играют.
Игoрь
Якутские собаки настолько суровы?
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