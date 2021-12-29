В Якутске бродячие собаки загрызли женщину и изуродовали тело. Возбуждено уголовное дело

Тело женщины с рваными ранами нашли прохожие на ипподроме в Якутске. Убийцы попали в объектив камеры видеонаблюдения, это бродячие собаки. 29 декабря региональное управление СК возбудило уголовное дело о халатности.



«Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ — ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека, — по факту гибели женщины на ипподроме в городе Якутске», — говорится в сообщении пресс-службы управления.

