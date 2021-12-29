Из-за нового регулирования ОСАГО может подорожать на 60%

Инициатива Минфина по увеличению компенсации ущерба и отвязке выплат от износа автомобиля может привести к росту стоимости ОСАГО до
«Если оценивать очень предварительно, то новое регулирование по ОСАГО может потребовать увеличения стоимости полиса до
Минфин ранее предложил увеличить компенсацию ущерба с 500 тыс. до 2 млн рублей, а также запретить страховщикам учитывать износ автомобиля при расчете выплат по ОСАГО. По мнению Юргенса, это будет положительным фактором для автовладельцев (в частности, с точки зрения потребительского качества), но приведет к росту стоимости полиса.