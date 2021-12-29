Из-за нового регулирования ОСАГО может подорожать на 60%

Инициатива Минфина по увеличению компенсации ущерба и отвязке выплат от износа автомобиля может привести к росту стоимости ОСАГО до 60 % для некоторых водителей, считает глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

«Если оценивать очень предварительно, то новое регулирование по ОСАГО может потребовать увеличения стоимости полиса до 60 % для некоторых потребителей. При этом автовладельцы, которые редко становятся виновниками ДТП (а таковых в нашей стране большинство), почти не заметят подорожания. Кроме того, замена изношенных деталей окажется включена в пакет выплат по ОСАГО», — сообщил он 29 декабря в интервью изданию «Известия».

