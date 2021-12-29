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Из-за нового регулирования ОСАГО может подорожать на 60%

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Инициатива Минфина по увеличению компенсации ущерба и отвязке выплат от износа автомобиля может привести к росту стоимости ОСАГО до 60 % для некоторых водителей, считает глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

«Если оценивать очень предварительно, то новое регулирование по ОСАГО может потребовать увеличения стоимости полиса до 60 % для некоторых потребителей. При этом автовладельцы, которые редко становятся виновниками ДТП (а таковых в нашей стране большинство), почти не заметят подорожания. Кроме того, замена изношенных деталей окажется включена в пакет выплат по ОСАГО», — сообщил он 29 декабря в интервью изданию «Известия».

Минфин ранее предложил увеличить компенсацию ущерба с 500 тыс. до 2 млн рублей, а также запретить страховщикам учитывать износ автомобиля при расчете выплат по ОСАГО. По мнению Юргенса, это будет положительным фактором для автовладельцев (в частности, с точки зрения потребительского качества), но приведет к росту стоимости полиса.

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Комментарии (19)

bazafaka
А чего, есть ещё лохи которые покупают эти бумажки? Штраф 500 рублей, а вероятность его получить в последнее время в связи с полным отсутствием ментов на дорогах стремится к нулю.
N N
После каждого года безаварийной езды мой полис осаго растёт, растёт, растёт...Так что лапша на ушах о "неподорожании" уже поднадоела.
Guest1234
В Европе при лимите выплат пострадавшим 5-10 миллионов евро надо платить за ОСАГО (грин карту) 300-400 евро в год. У нас при в 2-3 раза меньшей стоимости страховки выплаты в 1000-2000 раз меньше, и при этом нам рассказывают про убыточность ОСАГО для страховых. Ага. Надо еще повышать тарифы. Надо больше золота!
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