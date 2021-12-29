Смольный предрекает наплыв гуляющих и готовится усиленно убирать город в новогоднюю ночь

Более 150 дворников будут следить за чистотой петербургского центра в ночь Нового года. Об этом 29 декабря в пресс-центре ТАСС сообщил начальник Управления по комплексной уборке и содержанию дорог комблага Вадим Мизюкин.



По его словам, на улицы по четырём центральным районам в ночь на 1 января выйдут 154 специалиста, которые будут работать в местах массового скопления горожан. Дворники заступят в десять вечера 31 декабря, техника — не раньше четырёх часов утра, чтобы не мешать гуляньям.



Метеопрогноз на Новый год самый благоприятный, и ожидается, что в центре будет многолюдно. Наплыв горожан ждут к часу ночи. К пиротехнике, шампанскому и прочему мусору, как говорят, готовы. Центр усилят дополнительными контейнерами, куда дворники будут «собирать то, что не донесли горожане».

