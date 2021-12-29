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Смольный предрекает наплыв гуляющих и готовится усиленно убирать город в новогоднюю ночь

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Более 150 дворников будут следить за чистотой петербургского центра в ночь Нового года. Об этом 29 декабря в пресс-центре ТАСС сообщил начальник Управления по комплексной уборке и содержанию дорог комблага Вадим Мизюкин.

По его словам, на улицы по четырём центральным районам в ночь на 1 января выйдут 154 специалиста, которые будут работать в местах массового скопления горожан. Дворники заступят в десять вечера 31 декабря, техника — не раньше четырёх часов утра, чтобы не мешать гуляньям.

Метеопрогноз на Новый год самый благоприятный, и ожидается, что в центре будет многолюдно. Наплыв горожан ждут к часу ночи. К пиротехнике, шампанскому и прочему мусору, как говорят, готовы. Центр усилят дополнительными контейнерами, куда дворники будут «собирать то, что не донесли горожане».

В жилищном комитете в свою очередь также заявили, что к празднику и длинным выходным готовы. Графики дежурств по администрациям и управляющим организациям готовы, дежурные назначены, аварийные бригады определены, рассказал начальник отдела эксплуатации и инженерного обеспечения жилкома Александр Петухов. Он отметил, что после второго снегопада ежедневно город расчищает тысяча кровельщиков и 7 тысяч дворников.

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Комментарии (1)

тов
В календаре русской православной церкви 1 января - праздник обрезания господня.

Сделать из обрезания самый большой праздник - это креативно. Но спорно по многим причинам.
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