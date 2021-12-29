Погода — лучше не придумать. В Гидрометцентре дали прогноз на Новый год

«Будет классический Новый год. Давно такого не было, чтобы было очень много снега, — говорит Малинин. — К нам на всех парах мчится циклон с Атлантического океана. Как раз 31-го он достигнет нашего региона, и температура к ночи повысится. Она будет чуть-чуть всего ниже нуля: минус 2–4 градуса. Будет небольшой снежок. Куда уж лучше? Лучше не придумать».

Прогноз погоды на новогоднюю ночь 29 декабря дал профессор Российского гидрометеорологического университета Валерий Малинин на пресс-конференции в ТАСС. По словам синоптика, петербуржцам очень сильно повезло.

Специалист добавил, что похожая погода будет и после Нового года. В первых числах января Петербург попадёт в холодный сектор циклона так, что столбик термометра сползёт до минус 5–8 градусов. Подмораживать будет недолго, и в ближайшие дни, как ожидается, потеплеет до минус 4 градусов.



Отметим, что прогнозы расходятся. «Яндекс» 29 декабря сообщил, что новогодняя погода в Петербурге не будет соответствовать идеальному представлению россиян о ней.

