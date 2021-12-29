«Яндекс» подсказывает, где ловить идеальную новогоднюю погоду. Не в Петербурге

Как сообщает пресс-служба «Яндекса» 28 декабря, первая ночь 2022 года в Петербурге в число идеальных вряд ли войдёт. «Для создания новогоднего прогноза мы использовали нашу новую технологию Meteum 2.0 — она, к примеру, позволяет лучше прогнозировать осадки в каждом городе в конкретное время суток. В ночь с 31 декабря на 1 января петербуржцев ожидает дождь со снегом. Температура воздуха около 0 градусов, ветер будет дуть со скоростью 1,5 метра в секунду. Утром 1 января в городе похолодает до -4 градусов, ветер усилится до 1,8 м/c. Ожидается небольшой снег», — рассказал руководитель группы метеопрогнозирования «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин.

Идеальная новогодняя погода, как показал опрос сервиса с участием более тысячи россиян, такова: температура от 0 до минус 10 градусов, безветренно, умеренный снегопад. За последнее десятилетие в Петербурге на Новый год такая была только один раз — в 2016 году. Чаще всего — в Самаре (пять раз за 10 лет), в Казани — четыре раза, в Уфе и Нижнем Новгороде — по три раза. Жителям Москвы, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга и Перми встретить Новый год при идеальной погоде за 10 лет не удалось ни разу.



Согласно прогнозу «Яндекса», в первую ночь 2022 года идеальная погода ожидается в трёх российских городах-миллионнниках: в Волгограде, Перми и Екатеринбурге.



Подробный прогноз синоптиков на ближайшие дни в Петербурге читайте в материале «Фонтанки» «Тёплый «Себастьян» сбавит градус. Какую погоду ждать петербуржцам в новогоднюю ночь и на каникулах».

