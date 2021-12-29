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Приплывшую во Владивосток заледенелую машину показали изнутри. Попробуйте не замерзнуть от вида салона

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Одну из машин, прибывших во Владивосток накануне на судне из Южной Кореи, показали изнутри. Салон автомобиля сложно назвать уютным: с подлокотников сидений свисают сосульки, а кое-где из-за воздействия агрессивной стихии отсутствуют стекла.

Видеозапись, на которой запечатлены последствия морозного путешествия транспортных средств в Россию, распространяются в социальных сетях 29 декабря.

Автор: ЗАИНСК ВК / vk.com

«Фонтанка» писала, что 28 декабря в порт Владивостока прибыло судно Sun Rio с машинами, которые больше напоминают коробки с полуфабрикатами, оставленными в морозильной камере на пару недель. Капитан дальнего плавания Петр Осичанский объяснил, что в ледяной корке нет ничего удивительного: на дворе декабрь, а в море сильное волнение и ветер.

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Комментарии (4)

SWd
Ждем на сайтах объявлений "не бита, не крашена, не утопленник"
dragvs
Ахаха, зато хорошо сохранились. Так и продавать, в морозильных камерах.
263836471
Зато "со скидкой" продаваться будут!
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