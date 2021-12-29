Приплывшую во Владивосток заледенелую машину показали изнутри. Попробуйте не замерзнуть от вида салона

Одну из машин, прибывших во Владивосток накануне на судне из Южной Кореи, показали изнутри. Салон автомобиля сложно назвать уютным: с подлокотников сидений свисают сосульки, а кое-где из-за воздействия агрессивной стихии отсутствуют стекла.
Видеозапись, на которой запечатлены последствия морозного путешествия транспортных средств в Россию, распространяются в социальных сетях 29 декабря.
Автор: ЗАИНСК ВК / vk.com
«Фонтанка» писала, что 28 декабря в порт Владивостока прибыло судно Sun Rio с машинами, которые больше напоминают коробки с полуфабрикатами, оставленными в морозильной камере на пару недель. Капитан дальнего плавания Петр Осичанский объяснил, что в ледяной корке нет ничего удивительного: на дворе декабрь, а в море сильное волнение и ветер.