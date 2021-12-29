Видели масштабы схемы московского метро 2030 года? Сравните с Петербургом

Пользователи в соцсетях обсуждают удивляющую своими масштабами схему московского метро, которую планируют воплотить в жизнь к 2030 году. Петербуржцам остаётся только шутить, что когда-нибудь столичное метро дотянется и до Невы.

«Фонтанка» предлагает читателям сравнить планы по строительству метро в Петербурге и Москве.



Фото 1: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Фото 2: ЛМГТ Поделиться Поделиться







Напомним, для Петербурга тоже разработана комплексная схема развития метрополитена, ее создал ЛМГТ по заказу Смольного. Именно этот документ лег в основу контракта с «Метростроем Северной столицы» более чем на 600 млрд рублей.



Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Фото: ЛМГТ Поделиться Поделиться





