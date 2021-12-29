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Видели масштабы схемы московского метро 2030 года? Сравните с Петербургом

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Пользователи в соцсетях обсуждают удивляющую своими масштабами схему московского метро, которую планируют воплотить в жизнь к 2030 году. Петербуржцам остаётся только шутить, что когда-нибудь столичное метро дотянется и до Невы.

«Фонтанка» предлагает читателям сравнить планы по строительству метро в Петербурге и Москве.

Фото 1:комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Фото 2:ЛМГТ
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Напомним, для Петербурга тоже разработана комплексная схема развития метрополитена, ее создал ЛМГТ по заказу Смольного. Именно этот документ лег в основу контракта с «Метростроем Северной столицы» более чем на 600 млрд рублей.

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Ранее правительство озвучивало программу-минимум — 12 станций за ближайшие 12 лет. Ближайший пуск — только в 2024 году, это строящиеся «Путиловская», «Казаковская» и «Горный институт». Далее на север идут зеленая и фиолетовая линии, чтобы в 2028 году встретиться на «Шуваловском проспекте» / «Планерной». Затем оранжевая линия дойдет до «Кудрово», а коричневая — до «Суворовской-1» (кроме того, она будет расти и на юго-запад — до «Сосновой Поляны»). Лахтинско-Правобережная линия доберется до «Морского фасада».

Этот период охватывает время до 2032 года. Однако планы построены и далее — до 2045-го. Именно в этой второй очереди, к примеру, вся кольцевая линия. Подробнее об этом, с годами и иллюстрациями, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (20)

Иван 2пырьев
Так для начала надо посмотреть как строят метро сейчас на периферию Москвы - по поверхности рядом с шоссе!!
onotolich
"Жаль, только жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе"
James Cook
Это как из жигулей на новую иномарку пялиться.
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