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В Петербурге проверили работу «коммунальщиков». Среди выявленных проблем — наледь на крышах и снег на газонах

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С 30 ноября по 28 декабря жилищные инспекторы Петербурга обошли около 4000 многоквартирных домов (МКД). Более чем в 900 из них выявили нарушения, основные из которых — несвоевременная очистка крыш от снега и наледи, а также складирование зимних осадков на газонах и у фасадов МКД.

«Было составлено 130 протоколов об административных правонарушениях, за отчетный период по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях вынесено постановлений о привлечении к административной ответственности на сумму 23,2 млн рублей», — сообщили 29 декабря в пресс-службе Смольного.

Представители жилищной инспекции осматривают территории районов ежедневно, при этом каждый из них проверяют не менее двух раз в неделю. Специалисты контролируют как государственные, так и частные УК, а также ТСЖ, ЖСК и ЖК.

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Комментарии (1)

blackcatwhitecat
Такое ощущение, что правила уборки нам навязали инопланетяне. Снег на газонах то чем помешал? и куда его складывать, интересно. Теперь понимаю, почему наши дворники просто заваливают дворовой проезд снегом с тротуаров - наверно, это не нарушение :facepalm:
Лучше бы боролись с бесконтрольным заваливанием внутриквартальных пешеходных дорожек песком вместо уборки снега - утоптанный снег превращается в кашу, по которой невозможно ходить, а весной многочисленные слои песка - в ядовитые песчаные смерчи.
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