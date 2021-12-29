В Петербурге проверили работу «коммунальщиков». Среди выявленных проблем — наледь на крышах и снег на газонах

С 30 ноября по 28 декабря жилищные инспекторы Петербурга обошли около 4000 многоквартирных домов (МКД). Более чем в 900 из них выявили нарушения, основные из которых — несвоевременная очистка крыш от снега и наледи, а также складирование зимних осадков на газонах и у фасадов МКД.

«Было составлено 130 протоколов об административных правонарушениях, за отчетный период по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях вынесено постановлений о привлечении к административной ответственности на сумму 23,2 млн рублей», — сообщили 29 декабря в пресс-службе Смольного.