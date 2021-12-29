Фура толкнула «Газель» на женщину с ребенком на Приморском шоссе. В Ватермягах Land Cruiser сбил пешехода

За минувшие сутки, 28 декабря, в Петербурге и Ленобласти произошло 568 ДТП, в которых пострадали 20 человек. Трое, в том числе ребенок, угодили под колеса автомобилей. В Большой Ижоре водитель фуры не выдержал дистанцию до фургона и вытолкнул тот на людей.



Как сообщает 29 декабря УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, за вторник на петербургских дорогах было зафиксировано 472 ДТП, в том числе 9 — с пострадавшими. В них получили травмы 8 человек, все — совершеннолетние. В Ленинградской области произошло 96 дорожных аварий, из которых серьезными были 9. В них пострадали 12 человек, в том числе один ребенок. Погибших не было в обоих регионах.