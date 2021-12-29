Фура толкнула «Газель» на женщину с ребенком на Приморском шоссе. В Ватермягах Land Cruiser сбил пешехода

За минувшие сутки, 28 декабря, в Петербурге и Ленобласти произошло 568 ДТП, в которых пострадали 20 человек. Трое, в том числе ребенок, угодили под колеса автомобилей. В Большой Ижоре водитель фуры не выдержал дистанцию до фургона и вытолкнул тот на людей.
Как сообщает 29 декабря УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, за вторник на петербургских дорогах было зафиксировано 472 ДТП, в том числе 9 — с пострадавшими. В них получили травмы 8 человек, все — совершеннолетние. В Ленинградской области произошло 96 дорожных аварий, из которых серьезными были 9. В них пострадали 12 человек, в том числе один ребенок. Погибших не было в обоих регионах.
Так, в деревне Вартемяги Всеволожского района в 20:56 автомобиль Toyota Land Cruiser сбил мужчину-пешехода, сообщает 47News со ссылкой на дорожную полицию. Прибывшие на место сотрудники ПСС Агалатово оказали пострадавшему доврачебную помощь, после чего передали его скорой, пишет ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское.
В Ломоносовском районе области полиция проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадал ребенок. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 15:40 на Приморском шоссе, у дома 15 в поселке Большая Ижора 36-летний житель Ставропольского края на грузовике Volvo VNL не выдержал дистанцию до ехавшей перед ним «Газели NEXT», принадлежащей 65-летнему петербуржцу. Управлявший фургоном 38-летний гражданин Молдовы останавливался пропустить пешеходов на нерегулируемой «зебре», когда фура догнала его и отбросила на людей.
В результате «Газель» наехала на 37-летнюю женщину и 5-летнего ребенка, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Женщину госпитализировали в удовлетворительном состоянии, а вот ребенок получил тяжелые травмы. На водителя фуры составили административные протоколы за отсутствие или неисправность тахографа (ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ) и управление неисправной машиной (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ), также оба автомобилиста получили протоколы за отсутствие ОСАГО (ч. 2 12.37 КоАП РФ). Дальнобойщик за 2021 год привлекался за нарушение ПДД пять раз.