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Собянин проводит Новый год с телефоном

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о своей личной новогодней традиции.

«У меня традиция такая — поближе положить мобильный телефон и смотреть, чтобы не позвонил мне какой-нибудь зам и дрожащим голосом не сказал: «Сергей Сергеич, у нас проблема». <...> В любой новый год чрезвычайных случаев достаточно много, <...> в основном это мелкие, но бывают неприятные», — признался Собянин в эфире ТВЦ.

Он добавил, что этой его традиции уже около 35 лет.

Петербургские чиновники, предприниматели, деятели культуры также рассказали о своём предновогоднем настроении. Читайте об этом на «Фонтанке».

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