Собянин проводит Новый год с телефоном

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о своей личной новогодней традиции.



«У меня традиция такая — поближе положить мобильный телефон и смотреть, чтобы не позвонил мне какой-нибудь зам и дрожащим голосом не сказал: «Сергей Сергеич, у нас проблема». <...> В любой новый год чрезвычайных случаев достаточно много, <...> в основном это мелкие, но бывают неприятные», — признался Собянин в эфире ТВЦ.



Он добавил, что этой его традиции уже около 35 лет.

