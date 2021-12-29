После вопроса Путину Петербург и Йошкар-Олу связали поезда

Из Йошкар-Олы отправилась первая беспересадочная группа вагонов в Петербург и Нижний Новгород — спустя пять дней после соответствующего вопроса на конференции президента РФ. Об этом 28 декабря сообщает ТАСС.

«Открываем новый пассажирский маршрут из Йошкар-Олы в Санкт-Петербург. Это историческое событие, потому что на протяжении более чем 50 лет из Йошкар-Олы ходил только один поезд в Москву. <…> Тем самым у жителей и гостей Йошкар-Олы и Республики Марий Эл будет возможность без пересадок удобно добраться до крупнейших городов России и прибыть в Северную столицу», — рассказал гендиректор АО «Федеральная пассажирская компания» («дочки» ОАО «РЖД») Владимир Пястолов.