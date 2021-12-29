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После вопроса Путину Петербург и Йошкар-Олу связали поезда

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Из Йошкар-Олы отправилась первая беспересадочная группа вагонов в Петербург и Нижний Новгород — спустя пять дней после соответствующего вопроса на конференции президента РФ. Об этом 28 декабря сообщает ТАСС.

«Открываем новый пассажирский маршрут из Йошкар-Олы в Санкт-Петербург. Это историческое событие, потому что на протяжении более чем 50 лет из Йошкар-Олы ходил только один поезд в Москву. <…> Тем самым у жителей и гостей Йошкар-Олы и Республики Марий Эл будет возможность без пересадок удобно добраться до крупнейших городов России и прибыть в Северную столицу», — рассказал гендиректор АО «Федеральная пассажирская компания» («дочки» ОАО «РЖД») Владимир Пястолов.

Из Петербурга в Йошкар-Олу вагоны начнут курсировать с 30 декабря. Вагоны будут отправляться в обоих направлениях через день и идти с остановками в Арзамасе, Нижнем Новгороде, Иванове, Ярославле, Рыбинске, Бологом и других пунктах.

23 декабря на пресс-конференции Владимира Путина спросили, возможно ли запустить новые поезда из Йошкар-Олы в другие регионы. Президент пообещал поручить главе РЖД Олегу Белозерову оценить железнодорожную связанность регионов. Спустя сутки в РЖД анонсировали новый маршрут.

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Комментарии (5)

Nothing
Прошла зима, настало Лето, спасибо Путину за ето)))
Hutu
Йошкар-Ола! Земля отцов,
Навсегда у меня в сердце ты!
Йошкар-Ола, Я вижу вновь
Над весенней Кошагой мосты.
(С)
alexadmin
А между тем прямой поезд до Казани отменили (после праздников). Опять путину звонить?
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