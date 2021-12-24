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РЖД хватило суток после пресс-конференции Путина, чтобы открыть маршрут из Йошкар-Олы в Петербург

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РЖД открыли новый маршрут спустя сутки после пресс-конференции Владимира Путина, на которой журналистка из Марий Эл пожаловалась на отсутствие поездов из республики в Нижний Новгород.

Как сообщили в пресс-службе РЖД 24 декабря, три прицепных вагона (1 купейный и 2 плацкартных) будут ездить через день из Йошкар-Олы в Петербург через Нижний Новгород и Ярославль.

«Изучим спрос на поездки на этом направлении. В случае необходимости будут проработаны и предложены маршруты для включения в график в 2022 году, в том числе на летний период», — добавили в РЖД.

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Комментарии (20)

кудаужнам
А если бы пожаловались, что нет плацкарта на Марс?
266336592
Он такая же Татьяна, как я - Онегин!
f0ntan
Переименовать Йошкар-Олу в Йошкин-Кот и всё у них наладится!
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