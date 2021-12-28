Скончался бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Соболевский

Бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Соболевский скончался накануне на 77-м году жизни. Об этом 28 декабря пишет издание «Резонанс».
Игорь Соболевский будет похоронен на Казанском кладбище в Пушкине.
Игорь Соболевский с 1999 по 2002 год занимал пост вице-губернатора Санкт-Петербурга, затем председателя юридического комитета канцелярии губернатора, далее директора юридического управления Северо-Западного банка Сбербанка России и вице-президента ОАО «Восточно-Европейская финансовая корпорация». Также являлся председателем правления Фонда 300-летия Санкт-Петербурга и членом правления Фонда по восстановлению Собора Святой Екатерины в Пушкине.