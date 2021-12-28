FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -7
73.50р83.22р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

Скончался бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Соболевский

4
Печать

Бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Соболевский скончался накануне на 77-м году жизни. Об этом 28 декабря пишет издание «Резонанс».

Игорь Соболевский будет похоронен на Казанском кладбище в Пушкине.

Игорь Соболевский с 1999 по 2002 год занимал пост вице-губернатора Санкт-Петербурга, затем председателя юридического комитета канцелярии губернатора, далее директора юридического управления Северо-Западного банка Сбербанка России и вице-президента ОАО «Восточно-Европейская финансовая корпорация». Также являлся председателем правления Фонда 300-летия Санкт-Петербурга и членом правления Фонда по восстановлению Собора Святой Екатерины в Пушкине.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

263784231
Монстры тяжёлого рока ближе к полуночи повылазили из нор - снесённый чикатиле памятник не даёт спать спокойно и дуло из угла револьвера Глеб Егорыча им мерещится...
bluxer
Это тебе не Соболевская, тут у него любовь с интересом, тут у него лежбище.
265984735
Вот кто может быть причастен к вандальному разрушению памятника В. И. Ленину на Соборной площади в Пушкине в апреле 2004 года!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний