В праздники петербуржцев порадуют почти 200 катков и хоккейных площадок

К приближающимся праздникам в Петербурге открыли 188 катков и хоккейных коробок. Они доступны жителям всех районов города, сообщает 28 декабря пресс-служба Смольного.
По традиции один из катков — самый крупный в городе — работает на Елагином острове (и будет вплоть до марта). Другой впервые открыли на Конюшенной площади — он вмещает до ста человек одновременно, работать он будет до 16 января. Также круглый год в Петербурге функционируют два крытых катка — на улице Маршала Новикова и Ириновском проспекте.
«Фонтанка» рассказывала, что ежедневно артисты Государственного детского ледового театра будут показывать спектакль «Золушка» на катке, открывшемся на Конюшенной.