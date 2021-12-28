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В праздники петербуржцев порадуют почти 200 катков и хоккейных площадок

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К приближающимся праздникам в Петербурге открыли 188 катков и хоккейных коробок. Они доступны жителям всех районов города, сообщает 28 декабря пресс-служба Смольного.

По традиции один из катков — самый крупный в городе — работает на Елагином острове (и будет вплоть до марта). Другой впервые открыли на Конюшенной площади — он вмещает до ста человек одновременно, работать он будет до 16 января. Также круглый год в Петербурге функционируют два крытых катка — на улице Маршала Новикова и Ириновском проспекте.

«Фонтанка» рассказывала, что ежедневно артисты Государственного детского ледового театра будут показывать спектакль «Золушка» на катке, открывшемся на Конюшенной.

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Комментарии (2)

hyperborean
Как водится, катки теперь для вакцинированных арийцев, или для смердов тоже?
TU104
Мдя, катался я в прошлом годе на катке в Колпино. Попал в промоину и сломал запястье. Тьфу на этот каток и на директора, этакая сволота,татарская. Мне 69,5 лет и рука до сих пор не оправилась.
Правда, каток для меня был бесплатный.
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