«Все пожарные района собрались что-то ликвидировать». Пожарные приехали к задымившемуся Апраксину двору

Вечером во вторник, 28 декабря, к Апраксину двору в центре Петербурга съехались пожарные. Они спасали загоревшийся торговый комплекс в корпусе 3 на Садовой улице, 28–30.
Как сообщает пресс-служба МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании поступило в 18:55. На пятом этаже комплекса горели вентиляционный отсек (на площади 3 квадратных метра) и перекрытия кровли (на площади 1 квадратный метр).
К 19:17 пожар потушили, сведений о пострадавших не поступало. С огнем боролись 12 человек и три единицы техники, уточнили в МЧС. Как рассказала «Фонтанке» читательница Надежда, на месте она насчитала шесть пожарных машин, аварийно-спасательную «ПетербургГаза» и скорую помощь. В телеграм-канале «Мегаполис» отметили, что «ликвидировать что-то» собрались «все пожарные района».