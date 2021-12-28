FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -8
73.50р83.22р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

«Все пожарные района собрались что-то ликвидировать». Пожарные приехали к задымившемуся Апраксину двору

2
Печать

Вечером во вторник, 28 декабря, к Апраксину двору в центре Петербурга съехались пожарные. Они спасали загоревшийся торговый комплекс в корпусе 3 на Садовой улице, 28–30.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании поступило в 18:55. На пятом этаже комплекса горели вентиляционный отсек (на площади 3 квадратных метра) и перекрытия кровли (на площади 1 квадратный метр).

ПоделитьсяПоделиться

К 19:17 пожар потушили, сведений о пострадавших не поступало. С огнем боролись 12 человек и три единицы техники, уточнили в МЧС. Как рассказала «Фонтанке» читательница Надежда, на месте она насчитала шесть пожарных машин, аварийно-спасательную «ПетербургГаза» и скорую помощь. В телеграм-канале «Мегаполис» отметили, что «ликвидировать что-то» собрались «все пожарные района».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Артист ритуальных услуг
Уже и шышлик спокойно не сготовить.. Что за народ!!
Kezevo
У них же в самой апрашке ПЧ есть
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний