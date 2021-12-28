«Все пожарные района собрались что-то ликвидировать». Пожарные приехали к задымившемуся Апраксину двору

Вечером во вторник, 28 декабря, к Апраксину двору в центре Петербурга съехались пожарные. Они спасали загоревшийся торговый комплекс в корпусе 3 на Садовой улице, 28–30.



Как сообщает пресс-служба МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании поступило в 18:55. На пятом этаже комплекса горели вентиляционный отсек (на площади 3 квадратных метра) и перекрытия кровли (на площади 1 квадратный метр).

