Самоходная ёлка появилась в Петербурге: по КАД промчали светящиеся «Жигули»

На КАД в Петербурге заметили «Жигули», корпус которых сплошь покрывают яркие нити гирлянды. Голубые огоньки приковывают к себе внимание случайных водителей, но не могут конкурировать с главной героиней композиции — пушистой елью со звездой на макушке.
Видеозапись из автомобиля, проезжавшего мимо украшенного транспортного средства, появилась в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» 28 декабря.
«И не поленился же, а», — комментирует происходящее человек за кадром.
В начале декабря на дорогах Петербурга заметили псевдополицейскую машину ГИБДД. Крепления на ее крыше напоминают проблесковые маячки, лишь при рассмотрении можно понять, что это простая мишура. Как рассказала супруга хозяина легковушки, в последний день уходящего года она вместе с мужем планирует ездить на автомобиле по Гатчине и раздавать конфеты детям и взрослым.