Самоходная ёлка появилась в Петербурге: по КАД промчали светящиеся «Жигули»

На КАД в Петербурге заметили «Жигули», корпус которых сплошь покрывают яркие нити гирлянды. Голубые огоньки приковывают к себе внимание случайных водителей, но не могут конкурировать с главной героиней композиции — пушистой елью со звездой на макушке.



Видеозапись из автомобиля, проезжавшего мимо украшенного транспортного средства, появилась в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» 28 декабря.

