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Самоходная ёлка появилась в Петербурге: по КАД промчали светящиеся «Жигули»

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На КАД в Петербурге заметили «Жигули», корпус которых сплошь покрывают яркие нити гирлянды. Голубые огоньки приковывают к себе внимание случайных водителей, но не могут конкурировать с главной героиней композиции — пушистой елью со звездой на макушке.

Видеозапись из автомобиля, проезжавшего мимо украшенного транспортного средства, появилась в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» 28 декабря.

«И не поленился же, а», — комментирует происходящее человек за кадром.

В начале декабря на дорогах Петербурга заметили псевдополицейскую машину ГИБДД. Крепления на ее крыше напоминают проблесковые маячки, лишь при рассмотрении можно понять, что это простая мишура. Как рассказала супруга хозяина легковушки, в последний день уходящего года она вместе с мужем планирует ездить на автомобиле по Гатчине и раздавать конфеты детям и взрослым.

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Комментарии (4)

Урус-Баши
В правилах дордвижения чётко указано, что и каким цветом должно светиться в автомобиле. За такой колхозинг штраф можно наложить сразу по нескольким статьям. И это будет правильно. Правила не терпят такоого безобразия.
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