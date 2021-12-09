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«Законом не запрещено». На дорогах Петербурга заметили псевдополицейскую машину с мишурой в виде мигалки

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На дорогах Петербурга заметили автомобиль, крепления на крыше которого напоминают проблесковые маячки машины ГИБДД. Лишь при внимательном рассмотрении можно понять, что на верхушке транспортного средства — простая мишура.

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Как рассказала собеседница «Фонтанки» Карина, легковушка принадлежит ее мужу. Украшения на ней остались с прошлого года, к наступающим праздникам их планируют обновить: из-за непогоды пушистые нити потеряли свой цвет.

«В прошлом году с ГИБДД из-за этого проблем не было. Думаю, и в этом их не будет, так как световой схемы на багажнике нет, только цветовая, что законом не запрещено», — объяснила девушка.

В последний день декабря 2021-го Карина вместе с мужем планируют ездить на машине по Гатчине и раздавать конфеты детям и взрослым. По ее словам, совершить задуманное семья хочет не ради популярности, так они собираются поднять настроение окружающим.

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Комментарии (7)

GOST
красный цвет триколора обозначает державность, синий — цвет Богоматери, которая оберегает Россию, белый — свободу и независимость
Igor_VS
Гибдд придраться не к чему. Впрочем придумают что-то. А так мило и развлекательно в нашей скукотище.
КарабасСПб
На днях ее на тросу в Пушкин буксировали.
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