«Законом не запрещено». На дорогах Петербурга заметили псевдополицейскую машину с мишурой в виде мигалки

На дорогах Петербурга заметили автомобиль, крепления на крыше которого напоминают проблесковые маячки машины ГИБДД. Лишь при внимательном рассмотрении можно понять, что на верхушке транспортного средства — простая мишура.

Как рассказала собеседница «Фонтанки» Карина, легковушка принадлежит ее мужу. Украшения на ней остались с прошлого года, к наступающим праздникам их планируют обновить: из-за непогоды пушистые нити потеряли свой цвет.



«В прошлом году с ГИБДД из-за этого проблем не было. Думаю, и в этом их не будет, так как световой схемы на багажнике нет, только цветовая, что законом не запрещено», — объяснила девушка.

