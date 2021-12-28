Суд в Петербурге на 12 лет отправил в колонию мужчину, который выступал с последним словом более 13 часов

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города 28 декабря, Парамонову предстоит провести 12 лет в ИК общего режима. Помимо этого, его обязали заплатить штраф в размере 200 тыс. рублей. Объем решения составил свыше 1 100 листов.



Другим фигурантам дела назначили наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет условно.



«Фонтанка» писала, что в конце октября обвиняемый в мошенничестве Евгений Парамонов выступал с последним словом более 13 часов.



Ранее стало известно, что мужчина направил 700 исков к двум изоляторам, ГУ МВД по Петербургу и области, Министерству финансов и всей федеральной службе исполнения наказаний. В 2019-м это стало самым объемным гражданским делом в Петербурге за десять лет.

