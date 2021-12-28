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Суд в Петербурге на 12 лет отправил в колонию мужчину, который выступал с последним словом более 13 часов

Куйбышевский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Евгения Парамонова, который выступал с последним словом в течение более 13 часов. Гражданину инкриминировали 56 эпизодов мошенничества с НДС на сумму около 300 млн рублей, с помощью пространной речи он пытался доказать свою невиновность.

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Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города 28 декабря, Парамонову предстоит провести 12 лет в ИК общего режима. Помимо этого, его обязали заплатить штраф в размере 200 тыс. рублей. Объем решения составил свыше 1 100 листов.

Другим фигурантам дела назначили наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет условно.

«Фонтанка» писала, что в конце октября обвиняемый в мошенничестве Евгений Парамонов выступал с последним словом более 13 часов.

Ранее стало известно, что мужчина направил 700 исков к двум изоляторам, ГУ МВД по Петербургу и области, Министерству финансов и всей федеральной службе исполнения наказаний. В 2019-м это стало самым объемным гражданским делом в Петербурге за десять лет.

Тогда он пожаловался, что пока был в СИЗО, многократно сталкивался с нарушением его прав. Прогулки длились меньше часа, внутренний двор не был оборудован скамейками, а навес от дождя был старым и пропускал воду.

Парамонов также сетовал на узкие опасные лестницы, дурнопахнущий мусорный контейнер и ранние подъемы. Особое недовольство у него вызывала необходимость участия в судебных заседаниях через камеру-клетку, это унижало его честь и достоинство.

В общей сложности мужчина требовал от всех ведомств 150 миллионов рублей. Суд удовлетворил лишь малую толику его требований, взыскав в пользу истца 30 тысяч рублей.

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Комментарии (2)

Never_Mind
13 часов? Оттягивал срок?
Kot Piter
Дойдёт до ЕСПЧ и отсудит сколько хотел!
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