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Петербуржец более 13 часов выступал в суде с последним словом. Мужчина пытался доказать, что он не мошенник

В суде Петербурга обвиняемый в мошенничестве более 13 часов выступал с последним словом

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В Куйбышевском районном суде Петербурга обвиняемый в мошенничестве Евгений Парамонов выступал с последним словом в течение более 13 часов. Мужчина пытался доказать свою невиновность.

Как сообщили 29 октября в объединенной пресс-службе городских судов, гражданин является фигурантом уголовного дела, в котором значатся 56 эпизодов мошенничества с НДС на сумму около 300 млн рублей.

«Фонтанка» писала, что ранее Парамонов направил 700 исков к двум изоляторам, ГУ МВД по Петербургу и области, Министерству финансов и всей федеральной службе исполнения наказаний. В 2019-м это стало самым объемным гражданским делом в Петербурге за десять лет.

Тогда мужчина пожаловался, что пока он был заключенным, многократно сталкивался с нарушением его прав. Прогулки длились меньше часа, внутренний двор не был оборудован скамейками, а навес от дождя был старым и пропускал воду.

Парамонов также сетовал на узкие опасные лестницы, дурнопахнущий мусорный контейнер и ранние подъемы. Особое недовольство у него вызывала необходимость участия в судебных заседаниях через камеру-клетку, это унижало его честь и достоинство.

В общей сложности мужчина требовал от всех ведомств 150 миллионов рублей. Суд удовлетворил лишь малую толику его требований, взыскав в его пользу 30 тысяч рублей.

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Комментарии (14)

266075365
Если бы я был тем судьей, то добавил бы ему срока по курсу - 1 месяц колонии за 1 час речи. Минимум!
266069420
Он наверное хакер )))
Сначала устроил DoS атаку - 700 жалоб за раз, потом попытался провести атаку вида "переполнение буфера"
chip1
13 часов, силен однако в болтологии)
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