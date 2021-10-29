Петербуржец более 13 часов выступал в суде с последним словом. Мужчина пытался доказать, что он не мошенник

В Куйбышевском районном суде Петербурга обвиняемый в мошенничестве Евгений Парамонов выступал с последним словом в течение более 13 часов. Мужчина пытался доказать свою невиновность.



Как сообщили 29 октября в объединенной пресс-службе городских судов, гражданин является фигурантом уголовного дела, в котором значатся 56 эпизодов мошенничества с НДС на сумму около 300 млн рублей.



«Фонтанка» писала, что ранее Парамонов направил 700 исков к двум изоляторам, ГУ МВД по Петербургу и области, Министерству финансов и всей федеральной службе исполнения наказаний. В 2019-м это стало самым объемным гражданским делом в Петербурге за десять лет.

