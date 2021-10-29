Петербуржец более 13 часов выступал в суде с последним словом. Мужчина пытался доказать, что он не мошенник

В Куйбышевском районном суде Петербурга обвиняемый в мошенничестве Евгений Парамонов выступал с последним словом в течение более 13 часов. Мужчина пытался доказать свою невиновность.
Как сообщили 29 октября в объединенной пресс-службе городских судов, гражданин является фигурантом уголовного дела, в котором значатся 56 эпизодов мошенничества с НДС на сумму около 300 млн рублей.
«Фонтанка» писала, что ранее Парамонов направил 700 исков к двум изоляторам, ГУ МВД по Петербургу и области, Министерству финансов и всей федеральной службе исполнения наказаний. В 2019-м это стало самым объемным гражданским делом в Петербурге за десять лет.
Тогда мужчина пожаловался, что пока он был заключенным, многократно сталкивался с нарушением его прав. Прогулки длились меньше часа, внутренний двор не был оборудован скамейками, а навес от дождя был старым и пропускал воду.
Парамонов также сетовал на узкие опасные лестницы, дурнопахнущий мусорный контейнер и ранние подъемы. Особое недовольство у него вызывала необходимость участия в судебных заседаниях через камеру-клетку, это унижало его честь и достоинство.
В общей сложности мужчина требовал от всех ведомств 150 миллионов рублей. Суд удовлетворил лишь малую толику его требований, взыскав в его пользу 30 тысяч рублей.