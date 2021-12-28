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Три новые перехватывающие парковки открыли у метро и железнодорожной станции в Петербурге

Около станций метро «Рыбацкое» и «Старая Деревня» и возле железнодорожной станции Царское Село в Петербурге 28 декабря открыли новые перехватывающие автостоянки.

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Скриншот видео
Скриншот видеоФото: Комитет по транспорту Петербурга
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Как сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, вместимость парковки у станции метро «Рыбацкое» составляет 100 машино-мест. По словам председателя комитета Кирилла Полякова, когда станет ясно, что стоянка пользуется высоким спросом, ее будут расширять за счет свободных участков, которые находятся в государственной собственности на этой территории.

Парковка около станции метро «Старая Деревня» рассчитана на 58 машино-мест, а около станции Царское Село — на 89 машино-мест.

Комитет по транспорту Петербурга

На всех трех парковках установлено автоматизированное парковочное оборудование с современным программным обеспечением, отмечают в комитете. Предусмотрены бесплатные велосипедные парковки, и не менее 10% парковочных мест отведено для бесплатного размещения транспорта инвалидов.

Для бесплатного пользования перехватывающей стоянкой нужно заехать на нее в период с 6:01 до 20:00, а затем воспользоваться общественным транспортом, расплатившись за поездку картой «Подорожник». В режиме обычной автостоянки днем она обойдется в 25 рублей в час.

Всего в Петербурге сейчас работают 20 перехватывающих парковок.

Скриншот видео
Скриншот видеоФото: Комитет по транспорту Петербурга

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Комментарии (1)

shutnik78
в рыбе аж смешно!!! которая уже по счёту стоянка на одном и том же месте? кто-то не кисло так бабло стрижёт... предыдущая месяца 4 простояла и под корень снесли, котлован оставили...1,5 года место пустовало... новую залепили... на как долго?
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