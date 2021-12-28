Три новые перехватывающие парковки открыли у метро и железнодорожной станции в Петербурге

Как сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, вместимость парковки у станции метро «Рыбацкое» составляет 100 машино-мест. По словам председателя комитета Кирилла Полякова, когда станет ясно, что стоянка пользуется высоким спросом, ее будут расширять за счет свободных участков, которые находятся в государственной собственности на этой территории.
Парковка около станции метро «Старая Деревня» рассчитана на 58 машино-мест, а около станции Царское Село — на 89 машино-мест.
Комитет по транспорту Петербурга
На всех трех парковках установлено автоматизированное парковочное оборудование с современным программным обеспечением, отмечают в комитете. Предусмотрены бесплатные велосипедные парковки, и не менее 10% парковочных мест отведено для бесплатного размещения транспорта инвалидов.
Для бесплатного пользования перехватывающей стоянкой нужно заехать на нее в период с 6:01 до 20:00, а затем воспользоваться общественным транспортом, расплатившись за поездку картой «Подорожник». В режиме обычной автостоянки днем она обойдется в 25 рублей в час.
Всего в Петербурге сейчас работают 20 перехватывающих парковок.