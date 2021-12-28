Три новые перехватывающие парковки открыли у метро и железнодорожной станции в Петербурге

Как сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, вместимость парковки у станции метро «Рыбацкое» составляет 100 машино-мест. По словам председателя комитета Кирилла Полякова, когда станет ясно, что стоянка пользуется высоким спросом, ее будут расширять за счет свободных участков, которые находятся в государственной собственности на этой территории.

Парковка около станции метро «Старая Деревня» рассчитана на 58 машино-мест, а около станции Царское Село — на 89 машино-мест.