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119 дней без солнца и 177 дней с дождём и снегом. Петербургские синоптики рассказали о погодных аномалиях 2021 года

Уходящий 2021 год выдался благоприятным с точки зрения погодных условий в Петербурге. Несмотря на то, что лето оказалось самым жарким за всю историю метеонаблюдений, число солнечных дней так и не дотянуло до нормы.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив
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Как рассказала «Фонтанке» ведущий синоптик отдела прогнозов Гидрометцентра Петербурга Наталья Мироничева 28 декабря, среднегодовая температура воздуха в городе на Неве зафиксирована выше нормы на 1,4 градуса и достигла 6,4 градуса. Но этот результат далек от рекордов, он лишь одиннадцатый в ряду самых теплых лет последнего двадцатилетия.

Май 2021 года оказался самым дождливым за всю историю инструментальных наблюдений, количество выпавших осадков составило 362% от месячной нормы. Июнь получил звание наиболее жаркого, температура за этот месяц в среднем была выше нормы на 5,8 градуса. В целом лето 2021 года стало рекордным по температуре. «Осадков за год выпало около 766 мм, или 120% от годовой нормы. И этот результат является лишь седьмым в списке лет с избыточным увлажнением. Для сравнения: в рекордном 2016 году выпало 863 мм осадков. При этом число дней с осадками в 2021 году оказалось даже меньше среднемноголетних показателей: всего их было 177, тогда как в среднем за год в Петербурге бывает 191 день с осадками», — отметила Мироничева.

В уходящем году солнце появлялось на петербургских улицах 1 639 часов (при норме 1 678 часов). В среднем в городе бывает 123 дня, когда солнце вовсе не показывается на небосклоне. В уходящем году таких дней было 119.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив

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Комментарии (6)

260569221
Заметил одну особенность, дожди, грозы, осадки, снега, холода, метели, ветра - все не СПБ, а как жара - так почему то обходит стороной….
Почему?????
Что за ерунда????
Kilrathi
"119 дней без солнца и 177 дней с дождём и снегом" - причем это разные дни!..
Хотя, по логике и правилам, вполне возможно, что в СПб было 58 дней, когда под солнцем шли одновременно дождь со снегом. Осталось выяснить количество дней со снегом без дождя и дней с дождем без снега.
Athair
А что велодорожки? Облака и дождь СИМам не помеха, это не снег и гололед.
Езжу на колесе всё лето, осень и весну, только сейчас сделал перерыв - неохота зимнюю резину покупать и ставить, лучше месяц потерплю.
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