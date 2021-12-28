119 дней без солнца и 177 дней с дождём и снегом. Петербургские синоптики рассказали о погодных аномалиях 2021 года

Как рассказала «Фонтанке» ведущий синоптик отдела прогнозов Гидрометцентра Петербурга Наталья Мироничева 28 декабря, среднегодовая температура воздуха в городе на Неве зафиксирована выше нормы на 1,4 градуса и достигла 6,4 градуса. Но этот результат далек от рекордов, он лишь одиннадцатый в ряду самых теплых лет последнего двадцатилетия.



Май 2021 года оказался самым дождливым за всю историю инструментальных наблюдений, количество выпавших осадков составило 362% от месячной нормы. Июнь получил звание наиболее жаркого, температура за этот месяц в среднем была выше нормы на 5,8 градуса. В целом лето 2021 года стало рекордным по температуре. «Осадков за год выпало около 766 мм, или 120% от годовой нормы. И этот результат является лишь седьмым в списке лет с избыточным увлажнением. Для сравнения: в рекордном 2016 году выпало 863 мм осадков. При этом число дней с осадками в 2021 году оказалось даже меньше среднемноголетних показателей: всего их было 177, тогда как в среднем за год в Петербурге бывает 191 день с осадками», — отметила Мироничева.

