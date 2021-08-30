Летом 2021 года в Петербурге было жарко как никогда

Уходящее лето в Петербурге стало самым жарким за всю историю погодных наблюдений. Об этом 30 августа сообщил главный синоптик города Александр Колесов.



Как рассказал метеоролог на пресс-конференции в «Интерфаксе», средняя летняя температура составила 20,5 градуса. Последние два дня августа не учитываются, но на общий показатель они не повлияют — месяц заканчивается теплом, абсолютный рекорд за весь период наблюдений, которые ведут с 1881 года, уже зафиксирован.

Июнь 2021 года также отметился в истории. Экстремумы перекрывались пять раз подряд с 19 по 23-е число, максимальная температура месяца — 35, 9 градуса. Июлю до звания «самого-самого» не хватило одного градуса, при этом средняя температура держалась на 5,4 градуса выше нормы.