Летом 2021 года в Петербурге было жарко как никогда

Уходящее лето в Петербурге стало самым жарким за всю историю погодных наблюдений. Об этом 30 августа сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
Как рассказал метеоролог на пресс-конференции в «Интерфаксе», средняя летняя температура составила 20,5 градуса. Последние два дня августа не учитываются, но на общий показатель они не повлияют — месяц заканчивается теплом, абсолютный рекорд за весь период наблюдений, которые ведут с 1881 года, уже зафиксирован.
Июнь 2021 года также отметился в истории. Экстремумы перекрывались пять раз подряд с 19 по 23-е число, максимальная температура месяца — 35, 9 градуса. Июлю до звания «самого-самого» не хватило одного градуса, при этом средняя температура держалась на 5,4 градуса выше нормы.
В первые два месяца петербуржцы тянулись к воде, молились на кондиционеры и ждали дождей. Их было немного: в июне выпала едва ли треть от нормы осадков, в июле — чуть больше половины. В августе жаловаться на засуху не пришлось: налило 166% от нормы.
Солнце этим летом светило 864 с половиной часа, так что последние три месяца стали самыми солнечными как минимум за последние 20 лет. «Думаю, всем очень понравилось», — предположил Колесов.