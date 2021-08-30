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Летом 2021 года в Петербурге было жарко как никогда

Александр Колесов рассказал об аномально жарком лете в Петербурге

Уходящее лето в Петербурге стало самым жарким за всю историю погодных наблюдений. Об этом 30 августа сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Как рассказал метеоролог на пресс-конференции в «Интерфаксе», средняя летняя температура составила 20,5 градуса. Последние два дня августа не учитываются, но на общий показатель они не повлияют — месяц заканчивается теплом, абсолютный рекорд за весь период наблюдений, которые ведут с 1881 года, уже зафиксирован.

Июнь 2021 года также отметился в истории. Экстремумы перекрывались пять раз подряд с 19 по 23-е число, максимальная температура месяца — 35, 9 градуса. Июлю до звания «самого-самого» не хватило одного градуса, при этом средняя температура держалась на 5,4 градуса выше нормы.

В первые два месяца петербуржцы тянулись к воде, молились на кондиционеры и ждали дождей. Их было немного: в июне выпала едва ли треть от нормы осадков, в июле — чуть больше половины. В августе жаловаться на засуху не пришлось: налило 166% от нормы.

Солнце этим летом светило 864 с половиной часа, так что последние три месяца стали самыми солнечными как минимум за последние 20 лет. «Думаю, всем очень понравилось», — предположил Колесов.

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Комментарии (2)

RDY
Жарко слишком было: сидишь - работаешь дома или на даче под кондиционером, а никуда не выйти, нигде не побывать...
fihalhohi
Не всем понравилось. 22-24 градуса, при ясной погоде, было бы гораздо более комфортным вариантом.
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