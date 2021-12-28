Появились подробности нападения на больницу в Светлограде. Буянил пьяный врач, а виной всему — ссора с женой

Стрельбу в городской больнице Светлограда открыл хирург-анестезиолог этой же клиники. В пьяном состоянии он ворвался в медучреждение и несколько раз выстрелил в стены и потолок. После этого мужчина сдался полиции. Подробности инцидента 28 декабря приводит издание «Подъём».
По предварительной информации, причиной такого поступка медика стала его ссора с женой, которая также работает в этой больнице медсестрой.
В результате происшествия никто не пострадал, медучреждение работает в штатном режиме, уточняется в сообщении.
«Фонтанка» писала, что изначально появилась информация о вооружённом налёте на больницу в Светлограде, однако позднее стало известно, что ворвавшийся туда мужчина разбрасывал по зданию петарды, а оружия с собой у него не было.
Тем временем РИА Новости сообщает, что устроивший стрельбу в больнице сделал это якобы из-за того, что подозревал свою жену в служебном романе с одним из коллег. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве.