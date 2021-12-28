Появились подробности нападения на больницу в Светлограде. Буянил пьяный врач, а виной всему — ссора с женой

Стрельбу в городской больнице Светлограда открыл хирург-анестезиолог этой же клиники. В пьяном состоянии он ворвался в медучреждение и несколько раз выстрелил в стены и потолок. После этого мужчина сдался полиции. Подробности инцидента 28 декабря приводит издание «Подъём».



По предварительной информации, причиной такого поступка медика стала его ссора с женой, которая также работает в этой больнице медсестрой.



В результате происшествия никто не пострадал, медучреждение работает в штатном режиме, уточняется в сообщении.

