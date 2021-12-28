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В Светлограде задержали мужчину, который разбрасывал петарды в больнице

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В Светлограде (Ставропольский край) сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали мужчину, открывшего стрельбу в городской больнице. Пострадавших в результате происшествия нет. Об этом 28 декабря сообщает «МВД-Медиа».

При этом изначально появилась информация, что неизвестный вооружен, однако позже это не подтвердилось. По данным ТАСС, гражданин разбрасывал по больнице петарды, его обезвредили. Оружия у правонарушителя при себе не было, уточняет источник агентства.

Вероятной причиной произошедшего называется конфликт на бытовой почве.

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Комментарии (1)

aprahka
Он просто хотел,чтобы они не мучались..
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