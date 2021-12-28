Роспотребнадзор рассказал, у кого «омикрон» может протекать тяжело

«Омикрон» тяжело протекает у непривитых и людей с сопутствующими заболеваниями, рассказала глава Роспотребнадзора.



«Но из того, что мы увидели на территории ЮАР, он [«омикрон»] не вызывает очень тяжелого течения. <...> Тяжелое течение только у тех, кто не привит. Это абсолютно так. И у тех, кто имеет сопутствующие заболевания. Те, у кого тяжелая форма диабета и тяжелая форма онкологии», - заявила 28 декабря Анна Попова на встрече глав СНГ в Санкт-Петербурге.



По ее словам, российские ученые посетили ЮАР, где впервые и обнаружили новый штамм. Специалисты из России отметили, что новая вариация начинает превалировать над «дельтой». В РФ этого пока не происходит из-за «жестких кордонов».

