FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-10°C/Завтра: -8
73.23р82.94р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

Роспотребнадзор рассказал, у кого «омикрон» может протекать тяжело

0
Печать

«Омикрон» тяжело протекает у непривитых и людей с сопутствующими заболеваниями, рассказала глава Роспотребнадзора.

«Но из того, что мы увидели на территории ЮАР, он [«омикрон»] не вызывает очень тяжелого течения. <...> Тяжелое течение только у тех, кто не привит. Это абсолютно так. И у тех, кто имеет сопутствующие заболевания. Те, у кого тяжелая форма диабета и тяжелая форма онкологии», - заявила 28 декабря Анна Попова на встрече глав СНГ в Санкт-Петербурге.

По ее словам, российские ученые посетили ЮАР, где впервые и обнаружили новый штамм. Специалисты из России отметили, что новая вариация начинает превалировать над «дельтой». В РФ этого пока не происходит из-за «жестких кордонов».

Попова заверила, что «омикрон» распространяется очень быстро во всем мире.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний